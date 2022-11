Les gains de la mer

Les crises créent des opportunités, parfois très lucratives. Personne n’avait prédit l’enrichissement à grande vitesse de la famille Saadé, propriétaire de la compagnie CMA CGM. Mais la pandémie est passée par là et les entreprises de transport maritime en sont les grandes gagnantes. Rien n’était pourtant moins sûr dans un secteur très sensible aux soubresauts de l’économie mondiale. Avant le Covid-19, la première compagnie française était lourdement endettée – en 2009, face à la pression des banques, le fondateur de l’entreprise, Jacques Saadé, avait même dû sérieusement batailler pour rester aux commandes. Les temps ont (brusquement) changé courant 2020, à la faveur des confinements, de l’immobilisation de nombreux navires et de la hausse spectaculaire des commandes de produits manufacturés. Dans cette congestion généralisée, ceux qui ont pu naviguer l’ont fait à prix fort.

Résultat, la CMA CGM a vu ses bénéfices grimper en flèche. En moins de deux ans, la compagnie est passée du statut de premier employeur de la ville de Marseille – où elle est implantée depuis 1978 – au groupe le plus profitable de l’Hexagone, avec un résultat de près de 18 milliards d’euros en 2021, loin devant LVMH (12 milliards d’euros) et même TotalEnergies (13,5 milliards d’euros). Les finances de la famille Saadé, détentrice de 73 % du capital groupe, s’en portent à merveille. Elle est entrée dans le top cinq des plus grandes fortunes françaises, entre la famille Bettencourt et la famille Pinault, la sienne étant évaluée à plus de 40 milliards d’euros, selon le dernier classement de Forbes.

Après deux années de superprofits, la demande mondiale a commencé à fléchir cet été et les nouveaux navires commandés sont de taille plus modeste

Au plus fort de la pandémie, une image est venue rappeler le gigantisme du transport maritime mondial. En mars 2021, l’Ever Given, de la compagnie taïwanaise Evergreen, s’échouait dans le canal de Suez et bloquait la navigation pendant plusieurs jours, occasionnant un embouteillage de centaines de bateaux. Sur ce lieu stratégique du commerce entre l’Asie et l’Europe – 10 % du trafic maritime passe par le canal de Suez –, les pertes se sont chiffrées en dizaines de milliards de dollars. Le porte-conteneurs lui-même, qui a depuis repris sa route, mesure 400 mètres de long, peut transporter 20 388 conteneurs, mesurés selon l’unité consacrée, en équivalent vingt pieds (EVP), pas loin du record, qui se situe autour de 23 000 EVP. Mises bout à bout, ces boîtes représentent une chaîne d’environ… 120 kilomètres.

Le porte-conteneurs « Ever Given » de la compagnie Evergreen bloqué dans le sable du canal de Suez, le 26 mars 2021 en Égypte — Photo Samuel Mohsen/DPA/Abaca.

L’incident pourrait bien, aussi, symboliser un point de bascule.