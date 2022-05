Les Saint-Martin à la conquête du Mont

«Àla Saint-Michel, tout le monde déménage. » Cet adage populaire est aujourd’hui tombé en désuétude et l’été dernier, au Mont-Saint-Michel, « Riton » s’est retrouvé bien seul à faire ses cartons. Ne l’appelez pas « père Henri Gesmier », il goûte peu ces formules. Avec ses cheveux mi-longs argentés, il était le recteur du sanctuaire, le prêtre chargé de veiller sur le lieu sacré et d’accueillir les pèlerins, qui l’appréciaient beaucoup, comme les habitants du village de la Manche. Mais conformément à la volonté de l’évêque de Coutances et Avranches, Monseigneur Laurent Le Boulc’h, il a été remplacé par un membre de la communauté Saint-Martin, une association de prêtres jeune et dynamique, au style résolument conservateur. Jusqu’alors, il avait gardé le silence sur cette affaire, refusant de répondre aux journalistes. « Je crois que ça ne sert à rien de mettre de l’huile sur le feu, explique-t-il aux Jours. Quand des décisions sont prises par l’Église, il y a parfois des seuils d’incompréhension et ce n’est pas la peine d’en rajouter. »



À 72 ans, Henri Gesmier incarne une ancienne génération de prêtres à la fibre sociale. Né dans un village à une trentaine de kilomètres du Mont, il grandit dans un orphelinat, y reçoit une éducation à la dure. Après avoir été infirmier psychiatrique, c’est à la Mission de France, connue pour avoir encadré les prêtres ouvriers, qu’il reçoit l’ordination à l’âge de 36 ans.