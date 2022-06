La revanche de l’abbé Guérin

Un mystère plane autour de la genèse de la communauté Saint-Martin. Resté à sa tête de la création en 1976 à 2004, un an avant sa mort, l’abbé Jean-François Guérin a laissé peu de traces : ni livres ni mémoires – se s homélies sont archivées sous forme de cassettes à l’abbaye d’Évron, en Mayenne, à l’abri des regards. La communauté envisagerait d’écrire sa propre histoire, mais elle risque fort de la « réécrire », prévient le père Florian, un ancien membre. Il faut alors se tourner vers ceux qui l’ont quittée pour obtenir un autre son de cloche et déterrer des secrets que, peut-être, l’abbé Guérin aurait préféré emporter dans sa tombe.



Jean-François Guérin naît en 1929 dans la petite ville de Loches, en Indre-et-Loire, dans une famille de charcutiers. Jeune séminariste brillant, diplômé d’une licence de théologie à l’université pontificale grégorienne de Rome, il est ordonné prêtre en 1955. Il est tour à tour vicaire à la cathédrale et aumônier en lycée public. Lorsque vient le concile Vatican II (1962-1965), qui réforme la liturgie de l’Église catholique et reconnaît la liberté religieuse, il entre en conflit avec l’archevêque de Tours, Mgr Louis Ferrand. « Il s’est frité avec son évêque, qui était à fond pour l’Action catholique ouvrière à l’époque », affirme le père Florian. Créée en 1950, l’Action catholique ouvrière s’inscrit plutôt dans le pôle de gauche de l’Église. L’abbé Guérin, lui, est à l’autre bout du spectre.

À Gênes, Mgr Giuseppe Siri met à disposition de l’abbé Guérin et ses séminaristes un vieux couvent délabré. La communauté Saint-Martin est née

Il mène la fronde avec un autre abbé du diocèse, Charles Eynard de Monteynard.