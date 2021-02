Février 1871, le printemps monte à Paris

Quelles manigances ? Quel complot se trame sur l’infortune de Paris ? Adolphe Thiers, le chef du pouvoir exécutif, est à la manœuvre. En cette fin février 1871, il va, vient de Paris à Versailles où trônent gouvernement et état-major du nouvel Empire allemand. L’Assemblée nationale a désigné le vieux fripon pour vétiller à l’Allemand les préliminaires de paix. La taupe à lunettes, au chevet de la France meurtrie, envahie, ruinée, besogne à la paix et fait don de sa personne, Dieu sauve la France ! La berline qui le transporte chaque jour de Paris vers le chef-lieu de Seine-et-Oise, sous escorte prussienne, peut bien rouler dans les fanges de l’histoire, entre monarchie et République, l’ambitieux retors soupèse son destin et vide son sac à malices : « La paix contre l’anarchie. » Dans ce négoce, le comte Otto von Bismarck, chancelier du Reich, est délicieux de courtoisie, sur le tapis vert de la négociation, avec ses boîtes de cigares, les territoires de l’Alsace et en partie de la Lorraine, une somme exorbitante – jusqu’à plusieurs milliards de francs or, croit- on – , une occupation jusqu’au versement du dernier franc, la capitulation de Paris… L’autre comparse délégué au sous-marchandage, Jules Favre, échalas du patriotisme, déjà indisposé par les souffrances morales que lui imposa le siège, faiblit encore, chambranle jusqu’à la cheminée, s’y appuie au linteau, son visage a soudain la peau cireuse arrangée par l’art d’un embaumeur : l’Assemblée des braves gens applaudira bruyamment cette accordance, mais Paris ? Et Favre peut bien être pris des frissons du condamné à mort…