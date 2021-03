L’ennemi prussien a quitté Paris !

«Le pays doit être d’autant plus aimé, d’autant mieux servi qu’il est plus malheureux. Consacrons nos forces à la conclusion rapide d’une paix qui ne sera acceptée que si elle est honorable. » S’il peut fondre en larmes sur le triste sort du pays, Adolphe Thiers garde le solennel grave. Sur quelles bases sont signés les préliminaires de l’accord d’armistice avec les Allemands ? Résumons la grandiose solennité : cession de l’Alsace, d’une grande partie de la Lorraine, avec Metz, payement de cinq milliards d’indemnité – « faire suer jaune, comme de l’or, les bras des travailleurs », écrira Jules Vallès dans Le Cri du peuple. Si Belfort reste à la France, alors en compensation 30 000 Prussiens entreront en fanfares bruyantes par les Champs-Élysées pour occuper Paris à l’intérieur de l’enceinte dans sa partie « comprise entre la Seine, la rue du faubourg Saint-Honoré et l’avenue des Ternes ». Les Allemands y camperont jusqu’à la ratification du traité par l’Assemblée nationale.

Dans les faubourgs, dans les comités, ceux de la Garde nationale et ceux des délégations des sociétés ouvrières, la houle forcit : « S’opposera-t-on, oui ou non, par la force à l’entrée des Prussiens dans Paris ?, s’interroge Le Cri du peuple. Résistera-t-on à tout prix quand même la République devrait sombrer ? » ou bien « Le Parti socialiste doit-il réserver ses forces pour une meilleure occasion ? », écrit ce 1er mars Jules Vallès dans Le Cri du peuple.