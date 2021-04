Oui, nous avons la Commune. Mercredi dernier, le 29 mars, lors de la séance inaugurale de l’assemblée communaliste tout juste élue (lire l’épisode 6, « “Au nom du peuple, la Commune de Paris est proclamée !” »), le Comité central a remis, non sans gravité, ses pouvoirs : « Citoyens élus, (…) nous rentrons dans nos attributions définies par nos statuts, le Comité central ne saurait s’immiscer dans les actes de la Commune, le seul pouvoir régulier. » Jules Vallès, élu du XIVe arrondissement, à ce moment ému tant que lui vinrent des larmes aux yeux – des larmes d’orgueil – raconte dans l’édition du Cri du Peuple du 3 avril : « J’ai eu l’honneur insigne d’assister à l’ouverture de la Commune et de suivre ses solennels débats. Il y a eu des cris de conviction farouche – deux ou trois – comme des cris de corneille ou d’aigle sur un champ de bataille. Il y a eu des frémissements, comme ceux des arbres dans les feuilles, que crispe une tempête. (…) J’ai eu un moment de suprême admiration. Quand le Comité central entra l’écharpe rouge en sautoir, tête nue, et devant la Commune debout. »

Charles Beslay, élu du VIe arrondissement : « Oui, c’est par la liberté complète de la Commune que la République va s’enraciner chez nous » — Illustration Éloi Valat pour Les Jours.

Charles Beslay, élu du VIe arrondissement, le « Vendéen rouge » ami de Proudhon, le vieux républicain, président d’âge, adresse à la jeune Commune son paternel salut : « Oui, c’est par la liberté complète de la Commune que la République va s’enraciner chez nous. (…) La République de 93 était un soldat, qui, pour combattre au-dehors et au-dedans, avait besoin de centraliser sous sa main toutes les forces de la patrie ; la République de 1871 est un travailleur qui a surtout besoin de liberté pour féconder la paix. (…) La Commune s’occupera de ce qui est local ; le département de ce qui est régional ; le gouvernement de ce qui est national. Et, disons-le hautement, la Commune que nous fondons sera la commune modèle. (…) Pour moi, citoyens, je regarde comme le plus beau jour de ma vie d’avoir pu assister à cette grande journée, qui est pour nous la journée du salut. »