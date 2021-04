Avril 1871, Paris au théâtre et à la guerre

Dans le grondement, encore si lointain, des canonnades ininterrompues, Paris vit, pavoise, dort, mange, badaude, se divertit. Aux frontons de tous les édifices, par décrets municipaux, le drapeau tricolore – la « bannière flétrie des assassins de Versailles », comme le dit celui du XIIe arrondissement pris le 7 avril 1871 – a été remplacé par le drapeau rouge. Quand, à la hache, sont coupés les deux bras de la croix qui surmonte la coupole du Panthéon et qu’à sa branche verticale est fixée la voile écarlate, une salve d’artillerie à briser les vitres alentour salue ses longs plis déployés au souffle d’une brise printanière.



Boulevard Richard-Lenoir, les baraques de la foire aux jambons offrent aux curieux leurs étals de nourritures goûteuses, les pyramides de pains d’épice, les fragrances de viandes de porc et d’agneau succulentes qui grésillent sur les fourneaux, les harengs frits, les sucres d’orge. Les pitres bonimentent la parade des acrobates et des hercules qui donnent du biceps. Admiré de tous les lutteurs de foire et de la pratique des gymnases, voici le citoyen Hippolyte Triat, gymnasiarque et « plus bel homme de Paris », qui flâne un matin dans les allées de cette kermesse. Sur la décision du maire du VIIIe arrondissement et pour la Commune, il vient d’être nommé directeur et commandant d’un corps spécial de gymnastes, destiné à former des professeurs, filles et garçons, de gymnastique civile et militaire pour les écoles et les armées citoyennes.