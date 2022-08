Dans certains tribunaux, on court après le temps. On s’attend à quitter la salle d’audience alors que le reste de la ville est déjà au lit. On voit l’huissier tendre des dossiers cartonnés au président sans que leur pile ne s’amenuise. Sous les lumières artificielles, on oublie l’heure du jour (ou de la nuit). Le tribunal d’Annecy n’est pas de ces palais-là.



Le mardi 10 mai, alors que frappent les premières températures estivales de l’année sur la ville des Alpes, pas d’audience. Pas de comparution immédiate (CI), non plus de correctionnelle simple, ni d’assises. Le tribunal est vide. Le lendemain, Les Jours s’enthousiasment à la vue de l’inscription des CI au planning : « Salle B - 14 h 30 », promet l’écran. Et l’heure tourne, dans un silence de cathédrale. Seules les rares sonneries du téléphone de l’accueil viennent ponctuer l’attente. « Il est encore trop tôt pour les comparutions immédiates ! », lance un huissier de passage en regardant sa montre. Il n’est pas 15 heures. Il est peut-être même trop tard. À 15 h 30, un greffier indique aux Jours qu’il « n’y aura pas besoin d’une audience de comparutions immédiates aujourd’hui ». Sauf soudain élan de délinquance dans la région d’Annecy, le tribunal ne prévoit pas de réunir la chambre des CI avant sept jours. En 2021, 115 audiences de comparutions immédiates ont eu lieu ici.

À Bobigny, seul tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis, les audiences commencent à 13 heures et peuvent se terminer à 4 ou 5 heures du matin

Le rythme judiciaire annécien étonnerait plus d’un habitué de la justice du quotidien, où l’on tente de rattraper les heures.