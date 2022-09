Justice du quotidien : « L’audience est levée »

«Madame la procureure, avez-vous d’autres réquisitions ? Non ? Dans ce cas, l’audience est levée. » Plusieurs heures ont passé, le jour commence doucement à tomber sur Lille, Nantes et Guéret. Tout l’après-midi, les dossiers de comparutions immédiates se sont enchaînés. Et le président termine toujours par ces mots. L’audience a parfois duré trois heures, parfois huit. Mais justice a été rendue. Dans la salle, la greffière – sur onze audiences suivies, le greffe était quasi exclusivement féminin, quand on a compté cinq présidentes et six procureures – s’active pour terminer de rédiger les notes d’audience, documentant tout ce qui vient de se passer.



De ces audiences, de ces dix tribunaux, des huit épisodes précédents, Les Jours peuvent également tenter de tirer un bilan. Nous avons suivi trente-sept dossiers de A à Z. Ils contenaient plus de vingt-cinq infractions différentes – un dossier peut évidemment en contenir plusieurs, mais certaines reviennent souvent. Parmi les plus courantes, on retrouve les vols, avec ou sans violences, seul ou en réunion – neuf fois –, les violences conjugales – à sept reprises – et les poursuites liées à la drogue – pour huit affaires –, qu’elle se fume, se gobe ou s’injecte.

En manque criant de magistrats, les tribunaux ont passé en moyenne trente-neuf minutes sur chacun des dossiers que « Les Jours » ont suivis de A à Z

Trente-sept affaires, pour quarante-deux auteurs. Et ce n’est pas un hasard si le nom est au masculin. En onze audiences, Les Jours ont rencontré une seule femme parmi les prévenus. Rien d’aberrant : selon le ministère de la Justice, elles ne représentaient que 16,5 % des auteurs d’infractions pénales en 2020. Celle qui, sans le savoir, représente la gente féminine dans cette série est apparue à Lille, le 8 mars 2022 (lire l’épisode 4, « En comparution immédiate… un an plus tard »). Un long gilet en laine épaisse écrue lui recouvrait le corps, tandis que ses cheveux de geai coupés au carré lui encadraient le visage. Corinne L. n’est pas restée longtemps dans la salle : vingt-deux minutes. Pour préparer au mieux sa défense, la quadragénaire a demandé un délai. On lui reprochait d’avoir menacé de tirer sur ses deux filles avec un pistolet d’alarme, puis un taser. Leur présence à son domicile était exceptionnelle. Depuis 2013, date de la séparation avec le père, et le début du cancer du pancréas de Corinne L., qui s’est désormais généralisé, les enfants n’ont quasiment plus de contact avec leur mère. Mais ce 3 mars, la plus jeune, mineure, avait fait le déplacement. L’aînée, majeure, était venue la chercher.