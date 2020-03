Du sang contre une balade

C’est Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui l’a dit mercredi 18 mars : les réserves actuelles de globules rouges sont de « moins de quinze jours », et celles de plaquettes de « moins de dix jours ». Les Français doivent donc continuer à donner auprès de l’Établissement français du sang (EFS), le don justifiant bien entendu une sortie dans le cadre du confinement actuel – il faut cocher « assistance aux personnes vulnérables » sur l’attestation. En vrai, Jérôme Salomon a enfoncé une porte ouverte, car les stocks de plaquettes, notamment, ne dépassent jamais quelques jours : ces plaquettes sanguines, un élément crucial dans la coagulation, ne se conservent pas plus de sept jours une fois prélevées, et l’EFS les utilisent en général en trois jours.

Dès ce week-end, on a eu des annulations de collectes mobiles dans les lycées et les universités. Or, le mois de mars est un mois important pour nous, car il n’y a ni vacances, ni examens. Cathy Bliem, directrice générale de l’Établissement français du sang

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sujet avec le don du sang en période de confinement pour cause de Covid-19, explique aux Jours Cathy Bliem, la directrice générale de l’EFS. « Dès ce week-end, on a eu des annulations de collectes mobiles dans les lycées et les universités. Or, le mois de mars est un mois important pour nous, car il n’y a ni vacances, ni examens. Puis, depuis lundi, ce sont environ 30 % des collectes dans les communes qui ont été annulées parce que les maires ont pensé qu’ils devaient fermer leur salle communale, ou ils n’ont plus le personnel pour nous accueillir. Ils ont commencé par tout fermer, puis ils règlent les questions au fur et à mesure. » Ces annulations avaient déjà commencé la semaine dernière : en tout, ce sont plus de 400 collectes, environ 25 000 dons attendus à travers la France, qui manquent.