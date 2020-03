Journal de quarantaine #11

​«Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Harvey Weinstein, Alexia Laroche-Joubert et Blaise Matuidi ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre nouvelle série En quarantaine. La semaine 1 et la semaine 2 sont à lire ici, la semaine 3, ci-dessous.

Lundi 23 mars

Coupe-file pour soignants. Sur présentation de leur carte professionnelle, les personnels soignants peuvent désormais accéder en priorité aux supermarchés. Ils peuvent également – pour raisons professionnelles, bien sûr – voyager gratuitement en TGV ou Intercités.

IVG et coronavirus. Dans un communiqué, le ministère de la Santé indique que les interruptions volontaires de grossesse « sont considérées comme des interventions urgentes » et que « leur continuité doit être assurée ». De même, la pilule contraceptive peut être obtenue avec une ancienne ordonnance et le gouvernement dit qu’il s’assurera de « la bonne disponibilité » de la pilule du lendemain, toujours sans ordonnance.

Conseil scientifique. En attendant le nouvel avis des médecins du Conseil scientifique réuni par le président de la République Emmanuel Macron, on peut consulter les précédents ici, sur le site du ministère de la Santé.

Dites-nous tout. Vous avez un témoignage à nous apporter ? Vous êtes témoin d’une situation qui doit être exposée au grand jour ? Vous estimez devoir lancer l’alerte dans votre administration, votre entreprise ? Écrivez-nous à [email protected].

Sortir quand même. Si vous devez absolument quitter votre confinement (pour faire des courses, pour raisons sanitaires ou de boulot si le télétravail n’est pas possible), il vous faut votre « attestation de déplacement dérogatoire », à télécharger ici ou sur le site du ministère de l’Intérieur. On peut aussi la remplir sur papier libre (mais toujours pas la présenter sur son smartphone). Pour justifier de déplacement professionnel, l’employeur doit remplir ce formulaire, disponible ici en pdf (il est valable pendant toute la durée du confinement).

Bottin mondain du virus. Emmanuelle Wargon (secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire). Mathias Wargon (mari de la précédente, chef des urgences de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis et personnage des Jours, à retrouver dans la série Urgences). Placido Domingo (accusé de harcèlements). Harvey Weinstein (violeur).

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Gratuit : sept jours de « Jours ». Parce que les temps sont troubles, parce que, plus que jamais, il y a besoin d’une information de qualité, validée, parce que, enfin, vous avez le temps de découvrir ce « Netflix du journalisme » dont on vous parle, Les Jours continuent de vous offrir sept jours de Jours en accès libre. Il suffit de se rendre à cette adresse pour en profiter.

Jouriste confiné. Vous découvrez Les Jours en cette période de confinement ? Vous êtes abonné (bravo, restez-le) ? Puisque le climat est à la solidarité, nous vous proposons la lecture de La voie Roya, une série de Michel Henry auprès de Cédric Herrou, qui accueillait des migrants venus d’Italie.

Et les dieux dans tout ça ? Bon nombre de fêtes religieuses s’annoncent pour avril : Pâques, Pessah, Ramadan. « Les fêtes ne seront pas vécues comme habituellement. Il y a une possibilité de les vivre de manière virtuelle », a expliqué à l’AFP François Clavairoly, le président de la Fédération protestante de France, après une visio-réunion d’Emmanuel Macron avec les représentants des cultes. Le président de la République leur a expliqué que les fêtes devraient se faire « sans rassemblement ».

Le site pratique. Comment savoir si l’on peut sortir ? Grâce au site « Est-ce qu’on peut sortir ? » La réponse ne va pas vous étonner.

La question sans réponse. Mais pourquoi M6 s’est-elle mise à diffuser depuis ce lundi et désormais chaque après-midi des téléfilms de Noël ? Pourquoi ? POURQUOI ?