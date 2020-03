Face à l’épidémie, la com grippée du pouvoir

Son visage rond et son air grave deviennent peu à peu familiers : tous les soirs, dans une courte allocution filmée, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, annonce le bilan chiffré du nombre de victimes de l’épidémie de Covid-19 de la journée. Mardi 24 mars au soir, il a apporté une précision : « Les décès à l’hôpital ne représentent qu’une faible part de la mortalité. » Ces chiffres ne tiennent compte que des remontées des hôpitaux. Dans les Ehpad, le combat contre le virus est particulièrement difficile et les retours sont alarmants (lire l’épisode 14, « Dans les Ehpad, le drame à huis clos »), mais les données ne parviennent pas aux Autorités régionales de santé (ARS). Ce qui devrait changer sous peu, selon Jérôme Salomon, qui a aussi annoncé la mise en place d’un « suivi quotidien de la mortalité » dans les établissements pour personnes âgées « dans les tout prochains jours ». Cette difficulté à se montrer transparent sur les chiffres, élément essentiel en temps de grande incertitude, illustre toute la difficulté du pouvoir à communiquer en période de pandémie. Bien au-delà d’une crise, c’est bien une com de catastrophe qu’il lui faut mettre en place.



Le manque de tests en France n’aide pas à mesurer la diffusion de l’épidémie et explique en grande partie l’incertitude des chiffres

Les chiffres des malades et des morts représentent un décompte dramatique et quotidien. S’ils sont sujet à caution, c’est en grande partie à cause du manque de tests en France. Dans les Ehpad, ils ne sont pas systématiques. Les causes de la mortalité ne sont donc pas toujours établies : l’Agence régionale de santé du Grand-Est a annoncé lundi la mort de vingt résidents d’un Ehpad de Cornimont (Vosges) « en lien possible avec le Covid-19 ».