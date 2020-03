« On se prépare à gérer les deuils des soignants »

Fatima Le Griguer-Atig est psychologue à l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), au sein de l’Unité spécialisée d’accompagnement du psychotraumatisme (Usap), qui prend d’ordinaire en charge des victimes de violences sexuelles, conjugales, traumatismes de guerre, harcèlement ou agressions au travail, deuils, attentats, accidents… Mais depuis quelques jours, l’Usap, composée de six psychologues, s’est transformée en cellule de soutien des soignants et des proches de malades du Covid-19, tout en continuant par téléphone son rôle de prise en charge des patients habituels.

« Covid-19 : je suis soignant, j’ai aussi besoin d’être soutenu », est titrée l’affiche annonçant la présence de l’Usap et diffusée dans divers services de l’hôpital : « Vous avez été témoin ou vous avez subi dans le cadre de votre exercice professionnel ou sur le plan personnel un événement particulièrement traumatisant par son intensité et par son caractère soudain dans le cadre de l’épidémie ? L’équipe de l’Usap, formée aux techniques de “debriefing” et “defusing” [intervention psychologique d’urgence, ndlr], se tient à disposition des soignants de l’hôpital Robert-Ballanger pour affronter au mieux les suites de cet événement. »

Après onze ans aux urgences, il était crucial pour Fatima Le Griguer-Atig d’apporter le soutien qu’elle pouvait aux soignants, tout cela en lien avec les volontaires des pôles psychiatrie adulte et pédopsychiatrie de l’hôpital.

«Nous avons proposé d’emblée de réorganiser l’Usap et d’apporter une solution de soutien aux soignants avec les psychologues du travail des trois hôpitaux du GHT [groupement hospitalier de territoire comprenant, outre Robert-Ballanger, les établissements André-Grégoire à Montreuil et Le Raincy-Montfermeil à Montfermeil, ndlr] et des psychologues et psychiatres de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. Pour nos patients et patientes de l’Usap, nous avons transmis nos coordonnées aux plus isolés et le standard est toujours ouvert de 9 heures à 17 heures. On reçoit uniquement en cas d’urgence. .