Journal de quarantaine #18

«Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Patrick Devedjian et Christophe ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. La semaine 1, la semaine 2 et la semaine 3 sont à lire ici, la semaine 4, ci-dessous.

Lundi 30 mars

Monsieur le Président… « Je vous fais une lettre / Que vous lirez peut-être / Si vous avez le temps. » Annie Ernaux convoque Boris Vian et son Déserteur pour interpeller Emmanuel Macron dans un texte lu sur France Inter ce lundi matin : « Depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d’alarme du monde de la santé et ce qu’on pouvait lire sur la banderole d’une manif en novembre dernier – “L’État compte ses sous, on comptera les morts” – résonne tragiquement aujourd’hui. » Et faisant allusion aux services publics, l’écrivaine souligne d’un trait cruel : « Et ceux dont, naguère, vous avez dit qu’ils n’étaient rien, sont maintenant tout. » À lire sur le site de France Inter.



Bien vivre son coronavirus. Le syndicat Solidaires met en place à partir de ce lundi un numéro vert pour répondre aux questions des salariés sur leurs droits face à l’épidémie : 0 805 37 21 34. Accessible aux syndiqués et aux non-syndiqués.

Violences confinées. La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr fonctionne 24 heures sur 24 pour recevoir des signalements de violences conjugales, notamment s’il vous est impossible d’utiliser le téléphone pour appeler le 3919, le numéro d’écoute des victimes.

À vos marques… Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été annulés la semaine dernière, sont reportés du 23 juillet au 8 août 2021. Dans la foulée (huhu), les Mondiaux d’athlétisme d’Eugene, aux États-Unis, sont reprogrammés en 2022. Ce qui nous laisse largement le temps de nous entraîner, par exemple aux côtés de Carolle Zahi dont Les Jours ont raconté la vie de sprinteuse dans la série De chair et de 100.

He loved rock and roll. Alan Merrill avait écrit la chanson I Love Rock ’N’ Roll pour son groupe The Arrows, qui a connu un succès furtif en Grande-Bretagne avec son unique album de 1976. Puis la chanson est devenue un tube planétaire lorsqu’elle a été reprise – quasiment à l’identique – par Joan Jett en 1982. Il est mort à 69 ans du Covid-19, a annoncé sa fille.

Gratuit : sept jours de « Jours ». Parce que les temps sont troubles, parce que, plus que jamais, il y a besoin d’une information de qualité, validée, parce que, enfin, vous avez le temps de découvrir ce « Netflix du journalisme » dont on vous parle, Les Jours continuent de vous offrir sept jours de Jours en accès libre. Il suffit de se rendre à cette adresse pour en profiter.



Jouriste confiné·e. Vous découvrez Les Jours en cette période de confinement ? Vous êtes abonné·e (bravo, restez-le) ? Conseil et devinette du jour : qu’est-ce qui est gros, qui pollue et qu’on voit moins en ce moment ? Les SUV, soit la pire bagnole au pire moment pour la planète. Sophian Fanen leur a consacré une série : SUV qui peut.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

1 kilomètre. On peut s’éloigner jusqu’à un kilomètre de son domicile pour faire du sport (seul·e) et une promenade (seul·e), mais ça fait combien, un kilomètre, autour de chez soi ? Voici la carte pour calculer le périmètre auquel on a droit : on entre son adresse et un joli cercle se dessine.

Occuper les lardons. La maison d’édition jeunesse L’École des loisirs met gratuitement à disposition certains de ses best-sellers en version « album filmé » à cette adresse. La productrice de France Culture Marie Richeux propose, elle aussi, des lectures de ses albums favoris sur sa page YouTube. Et c’est superbe.

Vous allez lire… Nombre d’éditeurs proposent une partie de leur catalogue gratuitement. Certains en téléchargement, d’autres en lecture seule. Citons ainsi, côté essais, Libertalia, La Découverte, La Fabrique, Le Seuil, Les Liens qui libèrent…

Bottin mondain du virus. Décidément ça marche bien, cette immunité collective au Royaume-Uni (lire l’épisode 18, « Au Royaume-Uni, un confinement de retard ») : Dominic Cummings, conseiller du Premier ministre Boris Johnson (et personnage de la série des Jours Anarchy in the UK), présente des symptômes du Covid-19. Daniel Kretinsky, l’homme d’affaires tchèque actionnaire du Monde et proprio de Marianne (entre autres), a annoncé être également atteint.