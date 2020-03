Journal de quarantaine #4

​ «Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Tom Hanks et Christian Jacob ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre nouvelle série En quarantaine. La semaine 1 est à lire ici, la semaine 2, ci-dessous.

Lundi 16 mars

20 heures. Le président de la République Emmanuel Macron s’adresse à la population (et on va prendre cher).



Nouvelles mesures. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé sur BFMTV le report à septembre prochain de la réforme de l’assurance-chômage.

Ouverts/fermés. Dans l’attente de nouvelles mesures qui pourraient être annoncées ce lundi soir, un arrêté qui établit la liste des établissements fermés est à consulter ici, sur le site du Journal officiel.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et de signes d’étouffement.

Qui sont les personnes à risques ? Sur le site du gouvernement est publiée une liste, établie par le Haut Conseil de la santé publique, des personnes dites « à risque » : hommes et femmes de plus de 70 ans, femmes enceintes à partir du troisième trimestre, etc.

Pour comprendre. Le Washington Post a publié toute une série de graphiques pour comprendre la diffusion du coronavirus, commentés ici en français.

Ne partez pas sans moi. Air France annonce baisser son offre de vols de « 70 à 90 % » durant les deux prochains mois. 80 % de ses salariés seraient mis au chômage partiel.

Bougez pas avec La Poste. La distribution du courrier est maintenue, annonce La Poste, et les bureaux de poste restent ouverts.

Dernières mesures parisiennes. Stationnement résidentiel gratuit, indique la mairie de Paris, mais pas dans les parcs et jardins désormais fermés – ça vous apprendra à aller bronzer le dimanche en plein coronavirus. Et la collecte des encombrants est suspendue, merci de garder chez vous ce vieux canapé tout défoncé.

Moi il y a dix jours. Sur YouTube, des Italiens, qui connaissent désormais parfaitement la gravité de la situation, enregistrent des vidéos adressées à leur moi d’il y a dix jours, celui qui n’avait alors conscience de rien.

Qu’écouter en milieu confiné ? Désormais fermée, la Philharmonie de Berlin offre tout son catalogue pendant trente jours.

Le beau-frère de ma tante a un cousin haut placé. Sur WhatsApp, les messages pullulent, annonçant tout et n’importe quoi. Gaffe. À lire sur le site de France Inter.

Manger. Puisque, visiblement, tout le monde a décidé de manger, beaucoup, beaucoup de pâtes, apprenons à les cuisiner grâce au blog « L’occhio di Lucie ».