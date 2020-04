Journal de quarantaine #24

​ «Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Marianne Faithfull et Christophe ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. La semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4 sont à lire ici ; la semaine 5, ci-dessous.

Lundi 6 avril

L’attestation numérique de sortie. On l’attendait depuis le premier jour du confinement (c’était il y a un siècle), elle est arrivée ce lundi matin. Elle génère un pdf qui contient un QR code (vous savez, ce machin qui ressemble à un labyrinthe) que les forces de l’ordre peuvent scanner. Sur France Info, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner l’a juré-craché : « Aucune donnée saisie n’est intégrée dans un fichier. Rien n’est stocké, aucun fichier n’est constitué. » Si, par extraordinaire, vous n’aviez pas confiance en Christophe Castaner, l’attestation en papier reste bien sûr valable, à télécharger ici en pdf.

Masques pour tous. Le gouvernement a donc brusquement viré de bord, encourageant désormais la population à porter des masques dits « grand public » ou « alternatifs ». C’est-à-dire que les masques chirurgicaux et les FFP2 doivent toujours être réservés au personnel soignant. Ces masques « alternatifs », qui peuvent être fabriqués chez soi, n’assurent pas contre la contamination mais, à l’inverse, ils peuvent permettre au malade en période d’incubation ou asymptomatique de limiter la transmission du virus aux autres. Voici par exemple un patron sur le site de l’association Stop postillons.

Tests partout. Autre revirement gouvernemental, avec une extension des tests annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter. À partir de ce lundi, il est possible d’en faire – sur prescription médicale uniquement toutefois – dans les « laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police ». Pour tout comprendre de la saga des tests, lisez donc l’épisode de cette série qu’Aurore Gorius a signé sur Les Jours.

Dernières mesures. À compter d’aujourd’hui et vacances obligent, la mairie de Paris étend aux salariés travaillant dans les commerces alimentaires son dispositif d’accueil des enfants en crèche et à l’école. À consulter ici.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Lundi. En cette période de confinement où se perd la notion du temps, qui d'autre que Les Jours pouvaient vous offrir ce service quotidien inédit dans la presse mondiale : le jour qu'on est. Eh bien on est lundi (6 avril 2020).

Le bottin mondain du virus. Marianne Faithfull (icône). Boris Johnson (Premier ministre britannique dont on savait qu’il avait contracté le Covid-19, mais qui a été transféré à l’hôpital dimanche soir).

« We’ll meet again. » « Nous nous retrouverons » : c’est ainsi que la reine Elizabeth II a conclu, dimanche soir, son discours de remotivation du peuple britannique. Et nous aussi, nous nous retrouverons. Pourquoi pas dans la série La cause du people, où la reine figure en bonne place.

Gouttelette d’espoir. Pour le quatrième jour consécutif, le chiffre des décès est en baisse en Espagne, atteignant tout de même 637 morts pour les dernières 24 heures, et un total de 13 055 disparitions depuis le début de l’épidémie.