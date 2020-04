Des confinés en barre

La porte reste désespérément fermée. Au 797 avenue Langen à Romorantin, en plein cœur du quartier des Favignolles, une première affiche indiquait il y a quelques jours encore : « Fermeture jusqu’à nouvel ordre ». Une deuxième est venue, un peu, rassurer les habitués. « Les Restos du cœur rouvriront le 20 avril ». Encore vingt jours à attendre. En période normale, c’est affreusement long quand on a du mal à nourrir sa famille. En temps de confinement, c’est une éternité. Au téléphone, la voix de Marie-France Prestat, la responsable locale des Restos de Romo, trahit ses regrets : « Ce n’est pas facile de fermer les Restos quand vous faites ça depuis vingt ans alors que vous savez que des familles entières comptent sur vous. » Mais l’asso n’avait ni les masques, ni les gants nécessaires pour accueillir le public en toute sécurité : la très grande majorité des bénévoles a plus de 60 ans, parfois plus de 70. Une population à risque vis-à-vis du Covid-19. Au grand dam des bénéficiaires, dont un bon quart habite les Favignolles : des personnes âgées isolées, des demandeurs d’asile, des familles nombreuses très modestes. « Les Fav », comme on dit, ici, est un des quartiers – classé prioritaire – les plus pauvres de la région Centre-Val-de-Loire : la moitié des 1 300 habitants y (sur)vivent sous le seuil de pauvreté.

La Poste, la mairie et le petit marché sur la place ont fermé. Seuls la pharmacie et l’épicier turc maintiennent les Favignolles en vie

De mémoire de locataires des 700 HLM que compte le quartier, on n’avait pas vu les Favignolles aussi déserts depuis des lustres. Ça ressemble un peu au mois d’août, quand les familles turques rentrent au pays. Et encore. Dans les rues aux noms royaux d’Anne-de-Bretagne, François-Ier ou Louise-de-Savoie, quasiment pas âme qui vive, me disent tour à tour les habitants au téléphone. « C’est la première fois que je vois les Fav comme ça », s’étonne Michaïl Zeyrek, 17 ans, qui vit dans le bâtiment HLM longiligne de la rue Léonard-de-Vinci, juste en face des trois petits commerces du quartier.