« En centre de dialyse, c’est terrible, il y a une sorte de loterie qui s’est mise en place »

Vanessa est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle intervient surtout dans des centres de dialyse en Île-de-France, où le poids de la maladie rénale et l’idée de dépendre d’une machine rendent le besoin d’un suivi psychologique essentiel. Pour ces malades chroniques qui ont souvent une vie déjà compliquée et isolée, la crise du coronavirus est un défi supplémentaire à affronter. Dans cette « petite famille » de patients, soignants et proches, tout le monde essaye de traverser la tempête comme il peut.

«Les patients qui sont en dialyse font partie des personnes fortement à risque, notamment parce que l’insuffisance rénale est souvent une complication du diabète ou de l’hypertension artérielle. Ils sont donc très fragiles et, sur les deux centres où je travaille à Paris, on a déjà eu plusieurs décès. C’est terrible pour tout le monde parce qu’il y a une sorte de loterie qui s’est mise en place. C’est compliqué à accepter. Avec ma collègue, on voit les patients qui vont le plus mal sur le plan psychique, qui sont parfois dans des conditions de vie très précaires. Eux sont déjà en rupture de liens et, les rares qu’ils ont pu tisser, ils sont dans l’impossibilité de les maintenir. C’est très difficile pour eux, c’est pour ça qu’on a tout fait pour maintenir le contact, même à distance.

La dialyse, c’est un soin chronique. Les patients viennent trois fois par semaine pendant quatre heures. Ils connaissent les autres patients, les soignants. Pour certains, ça va rester la seule sortie possible en temps de confinement, ça maintient un repère.