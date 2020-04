Boris Johnson, le patient anglais

De Londres

Comme d’habitude, Sa Majesté avait tout prévu, au millimètre. Un discours court, quatre minutes trente secondes, pas plus. Une robe impeccablement verte, couleur de l’espoir. Quelques images poignantes : des Britanniques applaudissant pour les soignants, la reine elle-même, avec sa sœur, lors de sa première intervention radiophonique en 1940. Le dispositif, ultrasécurisé, pour ne pas se faire contaminer : Elisabeth a enregistré seule avec un cameraman en tenue de protection, dans le salon blanc du château de Windsor, suffisamment vaste pour respecter les distances de sécurité – au Royaume-Uni, c’est deux mètres (pour une raison mystérieuse, outre-Manche, les virus volent plus loin qu’ailleurs). Le reste de l’équipe se claquemurait dans une autre pièce, loin des augustes poumons de la souveraine. Sur le fond, des remerciements, du positif : « Ensemble, nous combattons cette maladie et je veux vous assurer que si nous restons unis et déterminés nous la surmonterons. » Et un horizon souriant : « Nous devrons peut-être encore endurer des difficultés, mais des jours meilleurs reviendront : nous serons à nouveau avec nos amis, à nouveau avec nos familles, nous nous retrouverons. » La perfection.

Et voilà que Boris Johnson gâche le moment. Quelques minutes seulement après ce discours d’une reine, alerte médiatique : le Premier ministre, testé positif au coronavirus et à l’isolement depuis le 27 mars, est transporté à l’hôpital londonien Guy’s and St Thomas’, tout proche de Downing Street. « Par précaution », affirme le porte-parole. « Pour des analyses de routine », écrira le Premier ministre.