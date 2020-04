11 mai : un homme et un confin

Vous vous souvenez il y a un mois ? Emmanuel Macron venait de faire sa première allocution : les écoles fermaient mais on s’apprêtait à aller voter, seuls les plus de 70 ans devaient rester chez eux et ne sortir que pour les courses, enfin, c’était tout juste conseillé. Vous vous souvenez ? On mettait encore des chaussures pour aller travailler, on ne savait pas ce qu’était un FFP2, les caissières n’étaient pas derrière du plexiglas, Emmanuel Macron disait déjà « quoi qu’il en coûte », mais pas encore « nous sommes en guerre ». C’était il y a un mois, c’était il y a 48 épisodes d’En quarantaine, c’était il y a plus de 100 000 morts du Covid-19 dans le monde.

Intervention d’Emmanuel Macron, le 13 avril 2020 — Photo Sébastien Calvet/Les Jours.