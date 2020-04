« La femme m’appelait des toilettes, la seule pièce qui ferme à clé »

Écouter, aider, écouter, conseiller… C’est le quotidien de Nathalie, 65 ans, juriste et économiste de formation, en cette période de confinement. Elle est l’une des écoutantes du 3919, numéro national anonyme et gratuit d’écoute pour les femmes victimes de violences, géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF). Nathalie travaille depuis trente ans sur les violences faites aux femmes au sein d’associations, mais aussi sur des recherches sociologiques. Ayant moins de missions avec son travail actuel durant cette période de confinement, elle a décidé de prêter main forte au 3919, et ce, quatre jours par semaine. Elle a par le passé dirigé le plateau du 3919 et formé des écoutantes au recueil de paroles des femmes victimes de violences, mais également aux procédures d’urgence à enclencher en cas de danger immédiat.

Du samedi 21 mars – date de réouverture du 3919 après l’installation de la plateforme sur le portable des écoutantes, qui a pris quelques jours – au 10 avril, la vingtaine d’écoutantes du 3919 ont pris en charge plus de 6 300 appels. La première semaine, elles ont reçu 17 % d’appels en plus qu’en temps normal ; la suivante, 14 %. Nathalie raconte aux « Jours » son quotidien d’écoutante depuis le début du confinement.

«J’ai dirigé ce service durant trois ans, formé des écoutantes, écouté des centaines et des centaines de femmes. Mon travail étant à l’arrêt avec le confinement, je voulais aider une association. Ce que je sais le mieux faire, c’est écouter avec le 3919 : je leur ai donc proposé mon aide. J’ai ouvert le plateau le samedi 21 mars, avec une vingtaine d’autres écoutantes.