Journal de quarantaine #31

«Tu as vu ce super article ? Tu savais pour le père de Rihanna, Sébastien Chabal et Marianne Faithfull ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. Les semaines 1, 2, 3, 4 et 5 sont à lire ici ; la semaine 6, ci-dessous.

Mardi 14 avril

SAV du Président (1). Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture « progressive » des écoles à compter du 11 mai (lire l’épisode 48, « 11 mai : un homme et un confin »). « Quand on parle de retour progressif, cela implique forcément que l’on n’aura pas les mêmes âges qui rentreront au même moment à l’école », a tenté de temporiser ce mardi matin sur France 2 le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui parle également, pour les écoliers les plus jeunes, de faire classe par « petits groupes ». Bref : Blanquer n’en sait pas plus que nous.

SAV du Président (2). Lundi encore, le Président a indiqué que les mesures de chômage partiel seraient « renforcées ». Ce mardi matin, c’est la ministre du Travail qui l’annonce sur Twitter : « VRP, personnels navigants, pigistes, cadres au forfait, employés ou travailleurs à domicile, intérimaires, saisonniers : nous ouvrons le chômage partiel à de nouvelles catégories de salariés qui en étaient exclues. » On attend encore le décret.

SAV du Président (3). Macron a annoncé que le plan de l’après 11 mai sera prêt d’ici quinze jours. À la suite de ses ministres, Édouard Philippe a lui aussi assuré le SAV du Président. Et il est tout aussi flou : « Je présenterai le plan de sortie quand il sera prêt, largement avant le 11 mai », a déclaré le Premier ministre à l’Assemblée nationale ce mardi.

SAV du Président (4). Et Christophe Castaner a pris ses rames itou. Sur France Inter, le ministre de l’Intérieur a eu toutes les peines du monde à minimiser cette affaire de 11 mai, qui, figurez-vous « n’est pas une certitude mais un objectif ». Et de s’essayer à la traduction Macron-français : « Ce qu’a annoncé le président de la République hier, ce n’est pas le déconfinement le 11 mai, c’est le confinement jusqu’au 11 mai ». Aaaah d’accoooord.

Tout sauf sérieux. C’est ce qu’a déclaré Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire à l’AFP : « C’est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles […] alors que l’on sait que c’est un lieu de haute transmission, de haute contamination, il y a un manque de précautions, ça paraît être en contradiction totale avec le reste ». Ajoutant : « On a l’impression d’être sacrifiés sur l’autel de l’économie. »

Audience. Au vu du zbeul déclenché, Emmanuel Macron pouvait encore caresser l’espoir que sa prestation soit passée inaperçue… Eh bien non : au total, selon l’institut de mesure d’audience Médiamétrie et toutes chaînes confondues, 36,7 millions de téléspectateurs ont suivi son allocution lundi soir, soit 94,5 % de parts de marché. C’est beaucoup.

Dernières annulations. Les Francofolies de La Rochelle, les Eurockéennes de Belfort, le festival d’Avignon… Suites logiques des propos de Macron annonçant qu’aucun festival ne pourrait se tenir d’ici « mi-juillet ».

Internationale du déconfinement. FranceTV Info dresse un grand panorama, à consulter ici, de l’épidémie par pays avec les stratégies de déconfinement qui ont été adoptées.

Mardi. En cette période de confinement où se perd la notion du temps, qui d’autre que Les Jours pouvaient vous offrir ce service quotidien inédit dans la presse mondiale : le jour qu’on est. Eh bien, on est mardi (14 avril 2020). Et figurez-vous qu’il y a pile 108 ans, à 23 h 40 très précisément, deux gars perchés sur le mât avant de leur bateau voyaient un immense truc blanc droit devant. Le nom du navire ? Le Titanic.

