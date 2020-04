Journal de quarantaine #36

«Tu as vu ce super article ? Tu savais pour la grand-mère de Grégory Villemin et le père de Rihanna ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. Les semaines 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont à lire ici ; la semaine 7, ci-dessous.

Lundi 20 avril

Visites. À partir de ce lundi, il est de nouveau possible de visiter un parent qui vit en Ehpad. L’annonce a été faite ce dimanche par Olivier Véran. Ces visites pourront se tenir « à la demande des résidents », a indiqué le ministre de la Santé, mais le nombre de visiteurs sera limité à deux personnes de la même famille.

Confinement de presse. L’annonce sur les Ehpad a été faite au cours d’une présentation télévisée présentée comme une conférence de presse mais qui s’est apparentée à deux longs monologues (une heure et demis) du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de la Santé, suivis par une série de questions d’une vingtaine de minutes d’une seule journaliste travaillant pour LCI/TF1 – celle-ci ayant été chargée de recueillir les interrogations de ses consœurs et confrères. Le procédé s’est révélé vite énervant et d’un ennui profond, puisque peu d’informations ont été délivrées.

Déconfinement. Au cours de cette présentation, le Premier ministre a donné des pistes sur la forme que pourrait prendre le déconfinement après le 11 mai (date fixée par le président de la République Emmanuel Macron le 13 avril dernier), mais en renvoyant toute décision à la fin avril. Tout ce qu’on sait, c’est que le gouvernement se fixe pour objectif de réaliser au 11 mai 500 000 tests par semaine (contre 150 000 actuellement) et qu’il envisage de permettre aux personnes testées positives de pouvoir se confiner dans des hôtels spéciaux (initiative déjà annoncée par la mairie de Paris en lien avec le groupe Accor). Autre idée mise sur le table, l’obligation de porter un masque « grand public » dans les transports en commun. « Nous sommes en train d’étudier les conditions dans lesquelles cela pourra être mis en œuvre », a déclaré Édouard Philippe.

Allemagne. Après avoir estimé que l’épidémie était sous contrôle (135 000 cas recensés mais seulement 4 000 décès dans le pays), le gouvernement allemand a décidé de sortir du confinement (qui n’a jamais été aussi strict qu’en France). À partir de ce lundi, les magasins d’une surface inférieure à 800 mètres carrés sont autorisés à rouvrir.

Américains anticonfinement. Soutenus par Donald Trump, quelques milliers d’Américains – souvent d’extrême droite – ont manifesté ce dimanche contre les mesures de confinement mises en place par différents gouverneurs. Les manifestants se sont ainsi rassemblés à Olympia (État de Washington) et à Denver (Colorado). Cette pression pour revenir à une vie normale alors que l’épidémie n’est pas du tout contenue (760 000 malades du Covid-19 ont été recensés dans le pays) produit ses effets. Selon la presse américaine, le gouverneur de Caroline du Sud s’apprête à rouvrir les plages publiques ainsi que les magasins de cet État du Sud.

Manifestants distants. Si les Américains n’ont pris aucune précaution particulière pour manifester, ce n’est pas le cas de ces Israéliens de gauche qui ont choisi de protester contre leur gouvernement. Au cours d’un rassemblement organisé dimanche sur la place Yitzhak-Rabin à Tel Aviv, 2 000 personnes, portant un masque et situées à deux mètres les unes des autres (à voir ici), ont dénoncé la « dérive autoritaire » du Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’organisation de pourparlers avec Benny Gantz, le leader de la coalition centriste Bleu et blanc, pour former un gouvernement d’union nationale.

Vologne. Monique Villemin née Jacob, la grand-mère du petit Grégory, est décédée ce dimanche à la maison de retraite de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) des suites du Covid-19. Personnage central de l'affaire, cette femme de 88 ans est morte sans avoir fait de révélations permettant de faire avancer l'enquête.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

