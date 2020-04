Journal de quarantaine #43

«Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Henri Weber, la grand-mère de Grégory Villemin et le père de Rihanna ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. Les semaines 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont à lire ici ; la semaine 8, ci-dessous.



Lundi 27 avril

Mardi. Non, il ne s’agit pas d’un hors-série (le jour qu’on sera demain) de « Le jour qu’on est », service quotidien que vous offrent Les Jours (voir à la fin de ce « Journal de quarantaine »). C’est bien mardi que sera annoncé, à l’Assemblée nationale, le fameux plan de déconfinement par le Premier ministre Édouard Philippe, soit une semaine plus tôt que ce qui était initialement prévu, histoire de mettre fin à une série de volte-face gouvernementales du plus mauvais effet. Et hop, hop, hop, dans la foulée on vote, malgré les protestations de l’opposition et même de certains députés LREM. Non seulement on vote, mais on vote aussi sur la très contestée appli StopCovid, comme ça on est sûr de noyer la baleine et tout l’océan dans le même mouvement.

Masques grand public. Le décret est paru au Journal officiel : les pharmacies – en attendant les bureaux de tabac – peuvent désormais vendre les masques grand public. Sur l’emballage desdits masques grand public doit figurer un logo avec la mention « filtration garantie » ainsi que le nombre de lavages possibles (de cinq à trente fois). Deux catégories de masques ont été homologuées : celle à filtration de plus de 90 % des particules et celle à 70 %. Un masque grand public peut être utilisé pendant quatre heures avant d’être lavé (à 60°C, ça va en faire des lessives).

Surmortalité. Le taux de mortalité des patients Covid-19 placés en réanimation serait beaucoup plus élevé que les 10 % annoncés par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Selon Le Monde, qui a pris connaissance d’une étude menée par le Réseau européen de recherche en ventilation artificielle (Reva), il serait plutôt de l’ordre de 30 à 40 %. Plus de 4 500 personnes en France sont actuellement en réanimation et placées sous respirateur artificiel.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Carnet du virus. Henri Weber (sénateur socialiste).

Qu’écouter en milieu confiné ? « Alerte coronavirus… » Combien de fois par jour entend-on le message gouvernemental avec son petit son de synthé qui vrille le tympan ? Et qui est cette voix ? C’est celle du comédien Olivier Peigné, nous apprend Valentine Joubin, journaliste à Radio France, dans son podcast consacré à « l’espace sonore de confinement », qui s’ouvre sur la voix du message et la façon dont Olivier Peigné a cherché à la poser. Lui-même, d’ailleurs, n’en peut plus : « Quelque fois, à la maison, je m’engueule moi-même. »

