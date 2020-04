« Si on laisse faire, il y a un risque que la voiture reprenne toute la place »

Dès le lendemain du discours d’Édouard Philippe sur le plan français de déconfinement (lire l’épisode précédent), des autocollants sont apparus sur un siège sur deux dans les stations de métro à Paris : « Pour notre santé à tous, laissons ce siège libre. » Si les transports vont pouvoir repartir partout en France à partir du 11 mai, ce sera avec une capacité « drastiquement réduite », a averti le Premier ministre, afin de permettre la désormais fameuse distanciation sociale. Tout d’un coup, c’est donc le principal avantage des transports en commun qui est suspendu par la nécessaire lutte contre la circulation du coronavirus : sa capacité à déplacer en masse des voyageurs sur de longues distances. Mais alors, qui va combler ce vide lors du déconfinement progressif à venir ? La voiture ? C’est la crainte des plus grandes agglomérations, aux dépens du silence, des rues apaisées et surtout du climat. C’est là qu’est apparue une expression pour proposer une solution à cette « carpocalypse » en germe : l’urbanisme tactique. Ou la transformation – rapide et avec des moyens habituellement réservés aux travaux provisoires – des rues pour faire de la place aux piétons, vélos et trottinettes, qui doivent pouvoir circuler en respectant une distanciation sociale nécessaire.



Bogota, Berlin, Milan… Toutes les grandes agglomérations touchées par l’épidémie se mettent ainsi aux « coronapistes », ces pistes cyclables bricolées gagnées sur le trafic automobile afin de préparer au mieux le retour de leurs habitants dans les rues. En France, Montpellier, Grenoble, Rennes, Paris ou le département de la Seine-Saint-Denis ont déjà indiqué leur intention de développer ces itinéraires provisoires dans les prochaines semaines, tandis que la région Île-de-France s’est soudainement prise de passion pour le vélo en annonçant la sanctuarisation de centaines de kilomètres de bitume pour le mois de mai. Tout d’un coup, ce qui était compliqué devient un choix politique évident, explique Dominique Riou, urbaniste, chargé d’études au département « mobilité transport » de l’Institut Paris Région, qui a participé à la révision du plan de déplacements urbains en Île-de-France.

