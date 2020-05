Journal de quarantaine #48

«Tu as vu ce super article ? Mais c’est quoi la différence entre un masque FFP2 et un masque grand public ? Et tu l’as fait où, ton test ? ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre série En quarantaine. Les semaines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont à lire ici ; la semaine 9, ci-dessous.

Lundi 4 mai

T’as pas 200 balles ? Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce lundi au Sénat le versement prochain d’une aide de 200 euros à quelque 800 000 jeunes précaires de moins de 25 ans. Précisions : « Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n’ont pas pu rentrer chez eux. Elle sera versée mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent des APL. »

Youpi. « Le 11 mai ne sera pas le début de l’insouciance, ce sera le début de la reprise. » Y’a pas à dire, cet Édouard Philippe est bon pour galvaniser les foules (encore au Sénat, ce lundi).

Patient moins que zéro. Jusqu’à présent, les tout premiers cas de patients atteints du coronavirus en France remontaient au 24 janvier et à un homme originaire de Chine et à des touristes revenus de Wuhan. Mais à l’hôpital de Bondy (Seine-Saint-Denis), on vient de réexaminer les dossiers plus anciens de malades admis pour des pneumonies et il s’avère qu’un homme entré le 27 décembre 2019 présentait une infection au coronavirus, affirme le professeur Yves Cohen, chef de la réanimation. Le patient en question va bien. C’est son épouse, qui travaille dans un supermarché, qui pourrait l’avoir infecté, même si elle n’a pas été malade, précise le médecin à Franceinfo.fr..