Sous krach, Macron voit rouge

D’après vous, quel chef d’État français a déclaré : « L’idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrarié par aucune règle, par aucune intervention politique, était une idée folle » ? Emmanuel Macron ces derniers jours, en pleine de crise de foi capitaliste ? Perdu ! C’était Nicolas Sarkozy, le 25 septembre 2008 à Toulon, dix jours après la faillite de la banque Lehman Brothers. En pleine crise des subprimes, le président de la République, ami des patrons du CAC40, découvrait soudain que le capitalisme avait quelques inconvénients – notamment de provoquer un effondrement des bourses mondiales – , avant, on vous rassure, de revenir au « business as usual » une fois la crise passée. Emmanuel Macron suivra-t-il la même voie ? À l’écouter ces derniers jours, on avait l’impression d’entendre Jean-Luc Mélenchon. Jeudi, il dénonçait « la folie » que constituait le fait de « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie ». Et il promettait : « Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. »

Afin que l’économie ne s’écroule pas, l’exécutif compte verser 45 milliards d’euros pour soutenir salariés et entreprises et 300 milliards pour garantir les prêts bancaires

À long terme, on ne pariera aucun centime sur la sincérité de cette conversion, mais à court terme, il faut reconnaître à Macron, comme à Sarkozy il y a douze ans, une qualité : le pragmatisme. Face à une crise d’ampleur, les deux hommes laissent tomber leurs idéaux pour découvrir les bienfaits d’une économie administrée. Et ils n’hésitent pas à annoncer des plans de grande envergure. En 2008, face à la menace d’un écroulement financier qui aurait eu pour conséquence des dizaines de milliers de faillites, le gouvernement avait recapitalisé les banques à hauteur de 40 milliards d’euros et leur avait accordé des garanties de crédit jusqu’à 320 milliards d’euros.