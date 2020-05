Drague confinée : swipés comme jamais

C’est l’histoire d’un long dimanche de confinement. Comme l’impression d’être tombée sur un mot compte triple dans le Scrabble de l’existence : la lenteur d’une après-midi qui s’étire sans avoir rien à faire, un dimanche, le confinement. Je suis seule chez moi, mon colocataire est parti se réfugier chez sa compagne. Alors j’ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. J’ai saisi mon téléphone, et j’ai retéléchargé Tinder. Journaliste spécialisée amour et réseaux sociaux, j’ai publié en mars 2019 L’Amour sous algorithme, une enquête sur les applications de rencontres et leurs conséquences néfastes sur nous. Je n’avais pas touché aux applis depuis. Mais là, il me semblait que les choses pourraient se passer différemment. J’étais loin d’être la seule : ce dimanche 29 mars, quelques semaines après le début du confinement, l’application leader de dating affirmait enregistrer son record mondial de swipes jamais atteint.

Autour de moi, je recueille une dizaine de témoignages de « corona-romances » nées sur ou entretenues par internet

Une grand majorité des sites et applications de rencontres ont enregistré une hausse de leur taux d’activité pendant le confinement : plus 30 % pour Tinder, 20 % sur OkCupid, 40 et 25 % respectivement pour les françaises Once et Fruitz. L’idée de se rendre sur un service de dating pendant le confinement peut paraître paradoxal, mais elle ne l’est pas tant que ça : « Avoir quelqu’un avec qui échanger, flirter, qui prend de vos nouvelles peut rendre la période bien plus joyeuse », explique aux Jours Clémentine Lalande, PDG de Once, application française de rencontres. De mon côté, alors que je sélectionne de nouvelles photos pour actualiser mon profil, je me réjouis. C’est sûrement le moment idéal pour se connecter.