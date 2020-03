Pour les Big Pharma, les virus regagnent de l’intérêt

D’abord une injonction : « Nous avons un message simple pour tous les pays : testez, testez, testez ! » Puis une métaphore : « Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. » Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenté, ce mercredi 18 mars, de convaincre les États confrontés à la pandémie de Covid-19 de ne pas seulement confiner les populations. Mais aussi de renforcer le dépistage, afin de repérer les nouveaux cas, de les isoler et de « retracer leurs contacts sociaux » – l’inverse de ce qui se pratique actuellement en France, où seuls les cas graves sont testés. Le choix de plusieurs pays asiatiques de pratiquer les tests à grande échelle a permis de contenir le virus et de limiter le nombre de décès, comme en Corée du Sud mais aussi à Hong Kong, à Singapour et à Taïwan. Les géants mondiaux des diagnostics in vitro, comme Roche Diagnostics ou BioMérieux en France, se sont positionnés rapidement sur ce nouveau marché, promettant des versions plus précises, plus efficaces ou adaptées aux laboratoires d’analyses médicales afin de soulager les hôpitaux.



Mais l’enjeu majeur réside dans la mise au point d’un vaccin à même de stopper la pandémie. Là, les délais sont évidemment plus longs, en moyenne autour de dix-huit mois. La fabrication d’un vaccin nécessite en effet la constitution d’une banque de germes, leur mise en culture puis leur récolte, en amont de la fabrication du médicament, et de passer toute une batterie de contrôles… Mais les perspectives financières sont très lucratives pour l’entreprise qui commercialisera la première. Les laboratoires pharmaceutiques se sont ainsi lancés dans une course effrénée, avec moult effets d’annonce à la clé.