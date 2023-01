« Kozam », l’alter egotrip de Cory Le Guen

Novembre 2020. Deux étudiants discutent sur WhatsApp. La première a contacté le second sur Twitter, où il a sa petite notoriété grâce à son compte « Syndicat des détenu(e)s de France ». Il lui dit s’appeler Kozam. Ils sont tous deux inscrits en capacité de droit à l’université Panthéon-Assas, à Paris. En ces temps de pandémie, tous les cours se déroulent en visioconférence. Ça ne change rien pour Kozam, qui n’allume jamais sa caméra et les aurait suivis à distance de toute façon. Forcément : il est incarcéré. « J’ai 34 ans, je suis en prison pour escroquerie », écrit-il à l’étudiante. Un soir, lors d’un autre échange de messages, elle parle à Kozam de ceux qui participent aux mêmes cours qu’eux. Elle en décrit quelques-uns, sans réaction. « Cory bosse à BFM », poursuit-elle. « Il est bien lui, réagit alors Kozam. Je l’adore. » Elle : « Qui, le prof ? » Lui : « Non, Cory. »

Cet étudiant dont Kozam fait l’éloge, vous l’avez deviné, c’est notre Cory Le Guen national (lire l’épisode 1, « Cory Le Guen, celui qui voulait être tout »), inscrit lui aussi dans ce même cursus depuis la rentrée 2020. « Il était sympa, il dynamisait beaucoup le groupe », se souvient auprès des Jours Sofia, une autre étudiante. Elle, elle ne connaît pas ce Kozam bien plus discret qu’un Cory très expansif. Assez tôt, cette quadragénaire en reconversion trouve d’ailleurs que ce dernier « en fait trop avec ses grands airs ». Sur le groupe WhatsApp qui réunit les étudiants, il se présente comme journaliste au service police-justice de BFMTV depuis trois ans et, lorsqu’il allume sa caméra lors des visios, il apparaît à l’ombre de quatre écrans géants, comme depuis un studio télé. Sauf que Sofia s’est renseignée auprès d’un ami qui travaille pour la chaîne d’info et celui-ci est formel : personne n’y connaît de Cory Le Guen – ce que confirme BFMTV auprès des Jours. Elle le confronte, le ton monte, en privé puis sur le groupe. Le lendemain, Kozam se connecte à une session de révision organisée sur Zoom. À ses réponses, sa façon de s’exprimer et de prétendre ses micro et caméra cassés, elle sent un loup. « Je ne sais pas, ça a fait tilt », retrace-t-elle. Sofia accuse soudain Kozam d’être Cory.

Sous le pseudo de Kozam et le compte Twitter « Syndicat des détenu(e)s de France », Cory Le Guen partage vie carcérale et actualité pénitentiaire

Personne ne comprend trop pourquoi et beaucoup d’étudiants reprochent à cette grande gueule d’un peu trop l’ouvrir. Le lendemain, le 9 janvier 2021, Cory Le Guen porte plainte contre Sofia pour harcèlement et poste sa déposition sur le groupe WhatsApp. Coup de froid général.