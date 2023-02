Cory Le Guen, monsieur Sans-Gêne

Le 6 mai 2019, à 12 h 12, Thomas Holzer reçoit un mail au contenu alléchant. « Je mʼappelle James Alstin, chef du service people/celebrities pour TMZ Europe. Nous souhaitons savoir si vous avez des informations sur un jeune trentenaire, Cory Le Guen, Franco-Luxembourgeois qui est le nouveau petit ami de Charlize Theron. » Thomas Holzer travaille à L’Essentiel et ce quotidien du Grand-Duché est forcément intéressé par une idylle entre l’actrice sud-africaine et un petit gars de chez eux. Le tuyau du média américain, poids lourd du people, paraît solide : James Alstin écrit savoir « à 100 % qu’ils sont ensemble ». Ce Cory Le Guen « voyage beaucoup », est « très vigilant » et serait « le secrétaire particulier d’une personnalité importante ». « Chez TMZ, on est bien renseignés », se félicite James Alstin, qui propose de publier de concert.

Après quelques mails, grand prince, il leur offre l’exclusivité. S’ils veulent dégainer avant TMZ, « pas de souci ». Thomas Holzer commence à tiquer. En trois coups de fil, il découvre que TMZ n’a pas de bureau en Europe et que James Alstin n’existe pas. À L’Essentiel, on en est persuadé, Cory Le Guen a tenté de les piéger. La combine est maligne : une fois l’info sortie, Charlize Theron aurait pu faire tous les démentis possibles, l’engrenage des articles people aurait érigé à tout jamais Cory Le Guen en amant de la star internationale. « Pour nous, la plus grosse fake news de ces dix dernières années au Luxembourg, grince-t-on chez nos voisins. Pour lui, un passeport pour la célébrité. » Cory Le Guen, le Sarthois cette fois, nie en bloc être derrière l’échange de mails et a menacé de porter plainte en diffamation. Contacté à l’époque par L’Essentiel, il avait hurlé à l’usurpation d’identité.

Pour intégrer RT France, Cory Le Guen s’invente tranquillement un CV et dit avoir été l’assistant personnel de Bernard Arnault et du roi de Thaïlande

Vous aurez noté que le modus operandi de ce James Alstin n’est pas sans en rappeler d’autres, précédemment décrits sur Les Jours. Vous aurez aussi calculé qu’en ce mois de mai 2019, Cory Le Guen sort tout juste de Fleury-Mérogis où il a séjourné pour usurpations d’identités, dont celle du neveu de Brigitte Macron qu’il avait endossée (lire l’épisode 1, « Cory Le Guen, celui qui voulait être tout »). En prison, souvenez-vous, il a eu son déclic : il sera journaliste mais surtout, il l’a juré et répété aux