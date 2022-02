Présidentielle : le show et le froid

L’image est un classique des grands meetings qui rythment une campagne présidentielle. En ce dimanche 13 février, Valérie Pécresse fend la foule des militants Les Républicains au Zénith de Paris avant de monter sur scène, les bras levés, en quête de victoire – et surtout, dans un premier temps, d’une « nouvelle dynamique » après son élection à la primaire de la droite, comme l’ont martelé ses porte-parole les jours précédents l’événement. Derrière elle, au milieu des gros bras de la sécurité, la caméra embarquée filme le président du parti, Christian Jacob, ainsi que le directeur de campagne de la candidate, Patrick Stefanini, crâne dégarni, petites lunettes au-dessus d’un masque noir, entre les mains tendues. L’attroupement passe devant Rachida Dati, assise au premier rang devant la scène : trois jours plus tôt, la maire du VIIe arrondissement parisien a qualifié le directeur de campagne de « loser », de « déserteur » et rappelé sa condamnation pour emploi fictif sur l’antenne de France Info… L’enthousiasme, sur fond de musique tonitruante, palpable lors de cette descente dans l’arène, est de courte durée. Il retombe dès la prise de parole de Valérie Pécresse, devant le ton emprunté, théâtral et les trop longs silences de la candidate.

Valérie Pécresse a prononcé son discours – écrit par l’ancienne plume de François Fillon – sur un ton en décalage complet avec le contenu

En costume noir, debout devant un pupitre transparent, elle multiplie les saillies empruntées à l’extrême droite : « Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde ? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine ? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée ? Face à ces questions vitales, pas de fatalité. Ni au grand déclassement, ni au grand remplacement »​, lance-t-elle notamment, reprenant à son compte la théorie complotiste et raciste du « grand remplacement », ne reposant sur aucun fait objectif.