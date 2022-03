Dans les QG de campagne, cachez ce logiciel…

C’est la grande inconnue du premier tour. Personne ne sait prédire l’abstention au soir du 10 avril prochain, à l’issue d’une campagne présidentielle loin d’avoir passionné les foules. Dans la crainte qu’elle soit élevée, les candidates et candidats accélèrent le rythme dans la dernière ligne droite, avec pour objectif de mobiliser massivement – alors que la campagne officielle a démarré ce lundi. Pour convaincre les indécis de se rendre aux urnes, il existe toute une panoplie de moyens, de plus en plus numériques : mails, SMS, communications sur les réseaux sociaux s’ajoutent aux traditionnelles opérations de tractage, de « phoning » ou de porte-à-porte. Ces actions de mobilisation peuvent être organisées via des logiciels et des applications qui aident les équipes à diffuser leurs messages. Utilisés depuis une décennie en France, ces outils ont commencé à montrer leur efficacité aux États-Unis lors des deux campagnes de Barack Obama, en 2008 et en 2012, notamment pour cibler les abstentionnistes des quartiers populaires et de la communauté afro-américaine.

Pendant la présidentielle de 2012, le candidat François Hollande avait organisé une grande opération de porte-à-porte sur le modèle états-unien, supervisée par le cabinet Liégey-Muller-Pons. Quatre ans plus tard, les trois cofondateurs avaient mis leurs données et leur expertise au service de la « grande marche » d’Emmanuel Macron, préalable à la structuration de son mouvement, puis à sa candidature à l’Élysée.