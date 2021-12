C’est la cinquième vague du Covid et c’est notre huitième interview avec le docteur Yannick Gottwalles. Mais notre dernier échange avec le chef du pôle des urgences de Colmar, dans le Haut-Rhin, véritable thermomètre épidémiologique des Jours, commence à remonter, c’était en octobre 2020, et pour cause : entre-temps, il a été victime d’un « problème cardiaque » et a dû subir une intervention à cœur ouvert. « La conjoncture et le stress dû au Covid », selon les médecins qui l’ont soigné. À son retour, il y a un mois, Yannick Gottwalles raconte avoir « constaté une dégradation monstrueuse de l’hôpital ».



Nous en sommes aujourd’hui à la cinquième vague du Covid-19 avec un nombre de contaminations qui connaît une hausse similaire à celle de l’automne 2020, accompagnée d’une hausse des hospitalisations. Comment la vivez-vous à l’hôpital de Colmar ?



On est dans une situation excessivement différente de la première vague. La première, ç’a été une inondation du système de santé par le nombre de malades, mais surtout par l’absence de moyens de protection. Entre-temps, heureusement, il y a eu un certain nombre de progrès techniques et scientifiques qui ont permis de développer des vaccins efficaces, on commence à avoir des traitements et on a adapté les prises en charge avec des procédures qui permettent de limiter les complications médicales.