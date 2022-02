Le premier jour des discos (refrain)

«Comment ça, un changement de protocole sanitaire à l’école est annoncé plusieurs jours à l’avance ? », « C’est vrai que les cinémas vont imposer la consommation de popcorn pour rattraper leur manque à gagner ? ». Nouvelle édition de votre Manuel de survie à l’apocalypse Covid, notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 15 février

​​Au Macumba ! Pas de surprise lors du conseil de défense sanitaire qui s’est tenu ce mardi matin. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que le calendrier d’allègement des mesures était maintenu en l’état en raison de la poursuite de la baisse du nombre de cas (130 000 cas en moyenne par jour actuellement, en baisse de 44 % en une semaine). Cela veut donc dire que, dès ce mercredi, les discothèques vont rouvrir et qu’il sera possible de boire un verre au bar, d’assister à un concert debout ou de consommer dans les trains, les cinémas et les stades.

Niveau 2. De même, le porte-parole du gouvernement a confirmé que le protocole sanitaire à l’école sera assoupli dès le retour des vacances. Cela veut dire que, dès lundi, la zone A (Besançon, Bordeaux, Lyon), qui rentre la première, passera en niveau 2 : les élèves n’auront plus à porter de masque en extérieur et ne devront réaliser qu’un seul autotest si un cas de Covid est détecté en classe (au lieu de trois actuellement).

Impasse sur le masque. Enfin, Gabriel Attal a confirmé que, à partir du 28 février, à l’exception des transports, la règle qui prévaudra sera : « Un passe, pas de masque. » Le masque ne sera plus imposé dans tous les lieux qui imposent le passe vaccinal, à savoir les cinémas, les théâtres et les musées. Le porte-parole a ajouté que, « dès que la situation à l’hôpital le permettra », c’est-à-dire « dès lors que nous n’aurons plus à déprogrammer d’opérations », le gouvernement compte assouplir les dernières restrictions qui pèsent sur les Français. Et si ça arrive avant le premier tour de l’élection présidentielle du 10 avril, on ne sera que moyennement surpris.

Quatre mois. À rebours de ces assouplissements, la règle concernant la durée de validité du passe vaccinal, elle, est durcie. À partir de ce mardi, il n’est plus valable que quatre mois pour les personnes n’ayant pas reçu de dose de rappel et n’ayant pas été testées positives durant les trois derniers mois (et tous les cas possibles sont énumérés sur le site de la Direction générale de la santé). Jusque-là, cette durée était de sept mois. Selon la DGS, quatre millions de personnes pourraient ainsi perdre le bénéfice de leur passe. Cela ne concerne pas les jeunes de 12 à 17 ans qui, eux, peuvent recevoir une troisième dose mais sans que celle-ci soit obligatoire.

« Repentis ». Vous avez acheté un passe frauduleux et souhaitez revenir dans le droit chemin de la vaccination sans être sanctionné ? Un protocole, publié lundi par la Direction générale de la Santé (à consulter ici, en pdf), le permet désormais. Une plateforme spécifique accessible aux professionnels des centres de vaccination a été créée, leur permettant d’annuler les cycles vaccinaux frauduleux (ceux des « repentis » est-il écrit en toutes lettres…) et d’enregistrer un nouveau cycle sans, dixit la DGS, avoir à « informer les forces de l’ordre ».

Bottin mondain du virus. Le comité d’organisation du film de Berlin a annoncé que Isabelle Huppert avait été testée positive au Covid et qu’elle ne pourrait aller chercher l’Ours d’or d’honneur qui devait lui être attribué pour l’ensemble de sa carrière. L’actrice, âgée de 68 ans, est cependant en forme et devrait participer par vidéo à la cérémonie.

Entêté. Avoir été expulsé d’Australie sans avoir pu participer au tournoi de tennis de Melbourne n’a pas convaincu Novak Djokovic de l’utilité de se faire vacciner. Dans une interview à la BBC, le joueur serbe dit ne pas être antivax mais préférer « passer à côté de trophées si l’on [l]’oblige à recevoir une dose de vaccin » car « les principes de prise de décision sur [s]on corps sont plus importants que n’importe quel titre ».

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.