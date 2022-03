Covid : deux ans et toutes ses dents

«C’est vrai que les gens qui gardent le masque risquent une amende de 135 euros ? » « T’étais où, toi, en mars 2020 ? » Nouvelle édition de votre Manuel de survie à l’apocalypse Covid, notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 15 mars

Anniversaire. Ce jeudi marquera l’anniversaire du début du premier confinement. C’était il y a deux ans. Après un premier tour d’élections municipales très étrange, Emmanuel Macron avait pris la parole, le lundi 16 mars 2020 au soir, pour annoncer que débutait dès le lendemain midi, et « pour quinze jours » au moins, une période où les déplacements seraient fortement limités. Bref, un confinement, même si le mot ne fut alors pas prononcé. À l’époque, le nombre de décès dûs à ce nouveau virus venu d’Asie était en France de 127. Plus de deux ans plus tard, le bilan est de 140 000 morts, dont 10 000 ont été enregistrés depuis janvier et sont donc l’œuvre du variant Omicron.

Retour à la case départ. Le Covid-19 est de retour en Chine, là où a commencé la pandémie : 5 280 cas ont été enregistrés au cours de la journée de lundi, du jamais-vu depuis début 2020. Résultat, le gouvernement chinois, qui applique une politique sanitaire très ferme, a de nouveau confiné une partie de sa population. Cela concerne 17,5 millions de personnes dans la métropole de Shenzhen… et Shanghai pourrait connaître le même sort. Conséquence, des dizaines d’entreprises spécialisées dans la tech ont dû brutalement stopper leur production, causant des risques de pénuries de semi-conducteurs.



Flambée à Hong Kong. La politique de zéro Covid aussi en vigueur à Hong Kong est un échec. L’île chinoise bat un record de contaminations : 30 000 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche, et le nombre de décès quotidiens atteint les 240 pour une population de 7,5 millions de personnes. C’est de loin le plus fort taux enregistré dans le monde depuis le début de la pandémie. Les malades décédés sont majoritairement des personnes âgées, non vaccinées dans la plupart des cas.

Vague ou rebond ? Certes les mesures sanitaires ont été considérablement assouplies en France – depuis ce lundi, on vous le rappelle, le passe vaccinal n’est plus en vigueur et il n’est plus obligatoire de porter un masque dans les magasins, au travail ou à l’école. Mais le Covid n’a pas disparu et le nombre de cas est de nouveau en hausse : 63 000 ont été enregistrés ce samedi, contre 52 000 une semaine auparavant. Est-ce une nouvelle vague qui approche ? Pour l’Institut Pasteur, le risque est faible car les personnes vaccinées et déjà exposées à Omicron sont protégées et devraient empêcher le virus de trop circuler. Dans les dernières modélisations de l’Institut, plusieurs scénarios sont examinés. Dans le pire des cas, un nouveau pic pourrait être atteint à 180 000 cas par jour, mais sans que cela ait un fort impact sur les capacités hospitalières. Dans le meilleur des cas, le rebond serait quasiment inexistant.

Reprise en Europe. Ce rebond s’observe un peu partout en Europe. En Allemagne, le taux d’incidence atteint 1 585 cas pour 100 000 personnes, un record depuis le début de l’épidémie. Aux Pays-Bas, le nombre de contaminations a augmenté de 60 % en une semaine, pour 62 800 nouveaux cas en moyenne par jour. Au Royaume-Uni, où toutes les mesures sanitaires ont été abandonnées il y a quinze jours, on observe en une semaine une hausse des nouveaux cas de 48 %, et des hospitalisations de 17 %.

Quatrième dose. Sans attendre l’avis de la Haute Autorité de santé, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de rappel de vaccin pour les résidents des Ehpad et les plus de 80 ans. Cette nouvelle dose (la quatrième au total, ou la deuxième de rappel) se fera dès trois mois après l’injection du premier rappel, précise la direction générale de la santé.

Carnet du Covid. Jean-Yves Le Drian a annoncé ce mardi matin qu’il avait été testé positif alors qu’il participait à une visite à Rennes au côté du Premier ministre Jean Castex. « Conformément au protocole sanitaire en vigueur, je m’isole au quai d’Orsay le temps nécessaire et continue de travailler à distance », a indiqué le ministre des Affaires étrangères.



Carnet du Covid (2). Barack Obama a lui aussi été testé positif au Covid-19 ce dimanche après de légers symptômes (« la gorge qui gratte »), mais l’ancien président américain a assuré sur Twitter se sentir « bien ». « Michelle et moi-même sommes reconnaissants d’être vaccinés et d’avoir reçu une dose de rappel », a-t-il ajouté.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.



0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.



Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.