Passe, le message à ton voisin

Lundi 20 décembre

Vagues. Alors que la France est en pleine cinquième vague causée par le variant Delta du Covid-19, avec une moyenne de 50 000 contaminations par jour et 2 936 patients en soins critiques, la sixième, liée à Omicron, se profile déjà. Le nombre de cas dûs au variant venu d’Afrique du Sud, plus contagieux que son prédécesseur, augmente et serait déjà en train de devenir dominant en Île-de-France. Un scénario à la britannique se profile donc : outre-Manche, le nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint les 80 000 ce dimanche, en augmentation de 70 % par rapport à la semaine précédente.

D’un passe à l’autre. Face à la progression de l’épidémie, le gouvernement a décidé d’entrer dans une nouvelle stratégie : celle du passe vaccinal. C’est une « forme déguisée d’obligation vaccinale » qui devrait s’imposer aux Français, a expliqué ce samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, après les annonces faites la veille par le Premier ministre Jean Castex. L’idée est la suivante : pour entrer dans un bar, un restaurant ou un cinéma, un simple test négatif ne suffira plus, il faudra avoir été vacciné (et avoir sa dose de rappel à jour) ou avoir été contaminé par le Covid (et en être guéri). Ces nouvelles règles ne devraient cependant pas entrer en vigueur tout de suite. Un texte doit désormais être rédigé, puis présenté au Parlement. Selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, la loi devrait être promulguée « d’ici à la fin du mois de janvier ».

Le passe au travail ? Le gouvernement cherche aussi à imposer le passe (sanitaire ou vaccinal, ce n’est pas encore très clair) à tous les salariés. Ce samedi, Olivier Véran a ainsi indiqué qu’il n’était pas opposé à « un passe sanitaire pour aller travailler » et ce lundi, Élisabeth Borne, la ministre du Travail, a reçu les partenaires sociaux pour discuter du sujet. Même si Matignon indique que « rien n’est tranché à ce stade », le sujet pourrait avancer rapidement, selon Le Figaro. Qui assure que l’Élysée aurait déjà « décidé d’étendre le passe sanitaire à toutes les entreprises », secteur public inclus. Actuellement, le passe sanitaire n’est obligatoire que pour les salariés de certains secteurs en contact avec le public (restauration, culture…). L’idée provoque l’opposition des syndicats et suscite des résistances chez le patronat. C’est « absurde et totalement inefficace », a ainsi dénoncé à l’AFP le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, tandis que pour le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, « il faut lever la sanction » qui pèse sur les chefs d’entreprise qui contrôlent mal le passe sanitaire de leurs salariés (un an de prison et 45 000 euros d’amende) .

Au tour des enfants. Vacciner (presque tous) vos enfants devrait être bientôt possible. La Haute Autorité de santé (HAS) vient d’émettre un avis favorable à la vaccination des 5-11 ans, mais à deux conditions : que cela ne soit pas obligatoire et que cela ne conditionne pas « l’obtention d’un passe sanitaire ». Selon la HAS, les études réalisées aux États-Unis sur plus de 10 millions d’enfants vaccinés montrent que « le rapport bénéfices/risques de la vaccination des enfants en bonne santé est favorable ». Autre argument en faveur de cette autorisation : avec « l’arrivée du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta, on peut s’attendre à une augmentation des cas de formes sévères chez les enfants ».



Nouveau vaccin. L’Agence européenne des médicaments vient d’approuver la vente d’un cinquième vaccin contre le Covid, le Nuvaxovid, mis au point par l’entreprise américaine Novavax. Ce vaccin utilise une technologie plus classique que ceux déjà présents sur le marché (à base d’ARN messager pour Pfizer et Moderna et à vecteur viral pour AstraZeneca et Janssen). Nuvaxovid est constitué de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire sans virus, comme c’est le cas pour les vaccins contre l’hépatite B et la coqueluche. Il doit être administré en deux injections à trois semaines d’intervalle. Selon le PDG de Novavax, Stanley C. Erck, ce vaccin « pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination mondiale, notamment les défis de la distribution mondiale et l’hésitation à la vaccination ».

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 12 ans (et dès 5 ans suivant ton état de santé – et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Et si vous avez plus de 65 ans, vous bénéficiez d’un numéro coupe-file, histoire d’avoir un rendez-vous plus vite pour une troisième dose et passer devant les jeunots : c’est le 0800 730 956. Et même que, passé 65 ans, vous pouvez vous présenter désormais sans rendez-vous dans un centre de vaccination. Une mesure d’ailleurs étendue à ceux qui ne sont pas vaccinés du tout.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Carnet mondain du virus. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, et Rafael Nadal, empereur de la raquette, ont le Covid.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.