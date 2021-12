L’épidémie atteint son masque

«Pourra-t-on faire la chenille demain à minuit ?», « D’où tu me traites de FFP2 ??? » Nouvelle édition du Manuel de survie à l’apocalypse Covid – qui , cinquième saison oblige, succède au Journal de reredéconfinement – , notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 30 décembre

Mad masques. Il revient – même s’il n’était jamais vraiment parti : le masque en extérieur. Mercredi soir, la préfecture de police de Paris a annoncé qu’il redevenait obligatoire à partir du vendredi 31 décembre, à partir de 11 ans ; à Paris, le taux d’incidence atteint des records, avec plus de 2 000 nouvelles contaminations en une semaine pour 100 000 habitants. Jeudi, plusieurs départements d’Île-de-France (Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, agglomérations de l’Essonne et des Yvelines) ont eux aussi annoncé l’obligation du port du masque à l’extérieur, suivis par Lyon et Villeurbanne, les Pyrénées-Orientales et le Nord.

Oui, mais quel masque ? Face à la flambée de l’épidémie et à la multiplication du variant Omicron (plus de 200 000 nouveaux cas mercredi), la question se fait de plus en plus pressante : le masque chirurgical est-il suffisant, et ne faudrait-il pas généraliser le FFP2, celui dit en bec de canard ? Plus filtrant, plus protecteur, hermétique (contrairement au masque chirurgical), le masque FFP2 est désormais obligatoire en Italie, en Grèce (dans les transports en commun ou pour faire ses courses), en Autriche (dans les lieux publics fermés, bars et restaurants) ainsi qu’en Allemagne, dans certains länder. Dans Le Monde, l’épidémiologiste Dominique Costagliola appelle à sa généralisation « en particulier pour tous les soignants, mais aussi les enseignants et les personnes fragiles, immunodéprimées. Pour les populations qui en ont le plus besoin, le coût devrait être pris en charge. »

Véran le gyrophare. ​​« Maintenant, il faut vous faire vacciner parce que, sinon, on ne va pas s’en sortir » : lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale du projet de loi instaurant le passe vaccinal (validé dans la nuit de mercredi à jeudi), le ministre de la Santé Olivier Véran s’est mué en gyrophare. Formules choc à l’appui, le ministre de la Santé a exhorté les non-vaccinés à franchir le pas de la piquouze : « Il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes », parlant de « chiffres qui donnent le vertige » et de « raz-de-marée » à propos de cette cinquième vague. « 10 % de la population est cas contact » a-t-il également indiqué, précisant que « toutes les secondes dans notre pays, deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus ». Ce que n’a pas précisé Olivier Véran c’est que oui, les hôpitaux sont engorgés par les non-vaccinés, mais la situation de l’hôpital vient aussi du manque de personnel soignant parti voir ailleurs après la déception du Ségur, comme l’expliquait aux Jours Yannick Gottwalles, chef du pôle urgences de Colmar.

Deep Impact. À l’appui des propos d’Olivier Véran, l’institut Pasteur publie un rapport sobrement intitulé « Impact du variant Omicron sur l’épidémie de Covid-19 en France durant l’hiver 2021-2022 », qui modélise les conséquences de l’action de notre nouvel ami en fonction de divers scénarios de son évolution et de nos comportements. Amateurs de courbes, de chiffres et d’hypothèses, le rapport est à consulter ici, en pdf. Sans vouloir spoiler, l’un des résultats principaux de ces modélisations mathématiques est celui-ci : « La vaccination de 90 % des adultes non-vaccinés à un rythme de 100 000 doses administrées par jour pourrait réduire la taille du pic des hospitalisations de 17 à 35 %. » Hélas, l’institut Pasteur n’étudie pas le scénario d’une comète venant s’écraser sur la Terre, histoire de faire un bon vieux reset de la planète.

Et le réveillon, alors ? Pas de couvre-feu, certes, mais bon, à moins d’être complètement abruti ou d’avoir trouvé le remède universel contre le Covid (dans ce cas, écrire aux Jours, on est preneurs du scoop), on évitera de se rouler des pelles complètement aviné sur les coups de minuit. Pas plus que sur la voie publique, où il est interdit de consommer de l’alcool et Paris est particulièrement surveillée puisque sont interdits « les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique », a indiqué la préfecture de police avec ce délicieux langage fleuri qui lui est propre, suivez leur regard vers les Champs-Élysées… Les bars et restaurants devront être fermés à 2 heures du matin et « toutes activités de danse dans tous les établissements recevant du public » sont également interdites. Traduction : toute tentative de chenille intempestive sera impitoyablement réprimée par la maréchaussée.

Le Covid du bagne. Avec près de 70 000 détenus pour 60 000 places – un chiffre en hausse en 2021 – , la prison est l’endroit où le virus circule le plus librement, explique FranceTV Info, citant le cas tout récent de Perpignan où 85 prisonniers et 15 membres du personnel ont été déclarés positifs. D’ailleurs, le procès des attentats du 13 Novembre qui devait reprendre ce mardi 4 janvier pourrait être repoussé, le principal accusé Salah Abdeslam, incarcéré à Fleury-Mérogis et pourtant à l’isolement, ayant contracté le virus. De l’autre côté des barreaux, selon BFMTV, 35 000 des 147 000 policiers français ont eu le Covid depuis le début de la crise sanitaire.

L’amende en présentiel. 1 000 euros par tête de pipe au bureau, dans la limite de 50 000 euros par entreprise. Telle est la sanction dont la ministre du Travail Élisabeth Borne, sur LCI, a menacé les sociétés qui grugeraient le télétravail. Un amendement à la loi en cours de discussion doit être présenté d’ici la fin de la semaine. Des sanctions qui risquent, au vu du peu d’inspecteurs du travail en exercice, d’être compliquées à appliquer. Lundi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une « obligation » du télétravail au moins trois jours par semaine (ne vaut pas pour les métiers compliqués à faire de chez soi style dompteur de lions ou grutier).

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Et si vous avez plus de 65 ans, vous bénéficiez d’un numéro coupe-file, histoire d’avoir un rendez-vous plus vite pour une troisième dose et passer devant les jeunots : c’est le 0800 730 956. Et même que, passé 65 ans, vous pouvez vous présenter désormais sans rendez-vous dans un centre de vaccination. Une mesure étendue à ceux qui ne sont pas vaccinés du tout.

Bottin mondain du virus. Antoine Griezmann, joueur de ballon, est atteint du Covid, tout comme quatre autres joueurs de l’Atlético Madrid, annonce le club. On peut aussi ajouter à ces vedettes le million de personnes désormais touchées quotidiennement dans le monde, selon un comptage de l’AFP. Un record depuis le début de la pandémie.

Carnet du virus. Grichka Bogdanoff, 72 ans, est décédé le 28 décembre. Il avait été admis en réanimation après avoir contracté le Covid-19 – il n’était pas vacciné selon Le Monde​, tout comme son frère jumeau Igor, également passé par la réanimation.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.