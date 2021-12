La souche de Wuhan : « Moi, j’ai vraiment été grand-remplacée »

Il y a un an encore, elle était dominante en France, comme dans le monde. Mais l’année 2021 aura eu raison d’elle, la souche originelle du Sars-CoV-2, celle découverte à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Attaquée par le variant britannique (rebaptisé Alpha), puis par le variant indien (Delta), elle a aujourd’hui complètement disparu des échantillons analysés par les laboratoires de la planète. Toujours à la pointe de l’information, Les Jours ont retrouvé un des rares exemplaires encore en vie de cette souche et lui ont posé quelques questions sur l’année écoulée. Elle s’est révélée très amère et, à vrai dire, pas très sympathique.



Que vous est-il arrivé ?