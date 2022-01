Le Covid rend l’école buissonnière

«C’est vrai qu’Emmanuel Macron a dit qu’il emmerdait le virus ? », « QUOI ??? PAS D’ALCOOL SI ON N’EST PAS VACCINÉ ??? ». Nouvelle édition de votre Manuel de survie à l’apocalypse Covid, notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Vendredi 7 janvier

Record battu. Grâce à Omicron, les records de contamination sont battus tous les jours. La plateforme Sidep, où s’enregistrent les résultats des tests du Covid, a connu des problèmes de saturation ces derniers jours et a revu à la hausse les chiffres de contamination enregistrés sur les prélèvements effectués lundi dernier. Sur le 1,8 million de personnes qui se sont fait tester ce jour-là, 22 % ont été positives, soit 409 370 cas détectés. C’est le niveau le plus important jamais enregistré en France.

Protocole allégé. Et qui dit record dit… assouplissements. Le protocole sanitaire à l’école n’a pas une semaine qu’il est déjà allégé. Le parcours de test reste le même – il faut pratiquer trois tests à J, J+2 et J+4 quand un cas de Covid est apparu dans la classe de son enfant – mais il ne doit désormais pas être renouvelé si d’autres cas apparaissent dans la semaine qui suit. « “J0” ne recommence pas le lendemain ou le surlendemain, un cas positif enclenche un cycle sur la semaine seulement », a précisé le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, ce vendredi sur CNews. Un système complexe qui n’empêche pas d’avoir un nombre important de classes fermées : 9 202, soit le plus haut niveau depuis avril 2021 (le record avait alors été de 11 272).

Assouplissement (bis). Pour ne pas engorger les laboratoires, un nouvel assouplissement des règles a été décrété par le gouvernement. Il n’est plus nécessaire de se faire confirmer un test antigénique positif par un test PCR avant d’être considéré officiellement comme ayant le Covid. Ce qui entraîne notamment l’obligation de s’isoler et le fait de bénéficier, sept jours plus tard, d’un certificat de rétablissement permettant de différer la date de rappel du vaccin. En revanche, un autotest positif doit, lui, être confirmé, soit par un test antigénique, soit par un test PCR.

Deux parents. Suite à une demande du Conseil d’État, l’accord des deux parents, et non plus d’un seul, va désormais être nécessaire pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. Selon le ministère de la Santé, un seul parent peut être présent lors du rendez-vous de vaccination, mais il devra être muni d’une attestation sur l’honneur selon laquelle le deuxième parent est d’accord. Un changement qui ne fait pas l’unanimité. Le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, l’a qualifié d’« un peu malheureux », ajoutant : « C’est un obstacle qui dramatise un peu cette notion de vaccination. » Pour les enfants de 12 à 15 ans, l’accord d’un seul parent continue à suffire. Les adolescents de 16 ans et plus, eux, peuvent se faire vacciner sans accord parental.

Passe vaccinal retardé. Après son adoption retardée à l’Assemblée nationale (pour cause notamment d’« emmerdement » présidentiel, on y revient ci-dessous), le texte instaurant le passe vaccinal devrait être discuté en début de semaine prochaine au Sénat. Le calendrier prévoit un passage en commission le lundi et un examen dans l’hémicycle à partir de mardi après-midi et jusqu’au mercredi soir. Ensuite, si le texte adopté n’est pas le même, la navette parlementaire prévoit la tenue d’une commission mixte paritaire et, faute d’accord, un nouvel examen par les deux chambres. Un recours devant le Conseil constitutionnel est aussi possible, ce qui rend impossible une date d’entrée du passe vaccinal au 15 janvier, comme voulu par le gouvernement. Selon le texte adopté par l’Assemblée, il faudra avoir été vacciné pour accéder aux restaurants, aux activités de loisirs et aux transports collectifs. Seule exception : les voyages justifiés par un « motif impérieux d’ordre familial ou de santé » à condition de présenter un test négatif.

Il « assume ». Critiqué pour avoir dit dans Le Parisien qu’il souhaitait « emmerder les non-vaccinés », Emmanuel Macron a « assumé » ce vendredi matin lors d’une conférence de presse. « On peut s’émouvoir sur des formes d’expressions qui paraissent familières, que j’assume totalement, a déclaré le président de la République. Moi, je m’émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Le concept de liberté qui est brandi aujourd’hui par certains de nos compatriotes, pour dire “j’ai la liberté de ne pas me faire vacciner”, il s’arrête là où la liberté de l’autre est entravée, là où la vie de l’autre peut être mise en danger. » Bref : merde à celui qui le lira.

Non, non, tout mais pas ça. Si ça, ce n’est pas punitif… Le ministre de la Santé de la province canadienne, Christian Dubé, a indiqué qu’à compter du 18 janvier, il faudrait présenter un passeport vaccinal pour accéder aux magasins de la SAQ (la Société des alcools du Québec, qui détient le monopole de la distribution) ainsi qu’à ceux de la SQDC (la Société québécoise du cannabis, idem mais pour la beuh, légalisée depuis 2018 au Canada).

Si à 50 ans… Pas de jaloux en Italie où, alors qu’un passe vaccinal est déjà en place dans nombre de lieux publics, le gouvernement rend obligatoire la vaccination pour les plus de 50 ans. La mesure entrera en vigueur le 1er février prochain et les fautifs s’exposent à une amende de 100 euros : à voir, sur le site du Corriere della Sera, le calendrier de l’entrée en vigueur des différentes restrictions.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Et si vous avez plus de 65 ans, vous bénéficiez d’un numéro coupe-file, histoire d’avoir un rendez-vous plus vite pour une troisième dose et passer devant les jeunots : c’est le 0800 730 956. Et même que, passé 65 ans, vous pouvez vous présenter désormais sans rendez-vous dans un centre de vaccination. Une mesure étendue à ceux qui ne sont pas vaccinés du tout.

Bottin mondain du virus. Le n°1 du tennis mondial, le serbe Novak Djokovic, moisit actuellement dans un centre de rétention australien après que son entrée dans le pays, où il doit disputer l’Open d’Australie, lui a été refusé pour cause d’absence de vaccination – alors qu’il avait bénéficié d’une exemption. Audience lundi pour examiner l’affaire.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.