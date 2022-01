Jean Castex, moniteur de protocole

«Comment ça, “le Covid au feu, Jean-Michel Blanquer au milieu” ? Non mais tu veux que je t’apprenne la politesse, fils d’idiot ? » « Maîtresse, c’est vrai que c’est dans l’oreille que ça se met l’autotest ? » Nouvelle édition de votre Manuel de survie à l’apocalypse Covid, notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 11 janvier

​​Nouveau nouveau protocole. Trop de monde qui fait la queue devant les pharmacies, un personnel enseignant qui en a marre et a déposé un préavis de grève pour ce jeudi, des laboratoires qui saturent… Résultat, le gouvernement a décidé en catastrophe de modifier, de nouveau, le protocole sanitaire pour les écoles. Jean Castex en a fait l’annonce ce lundi soir sur France 2 en présentant « trois dispositifs de simplification ». Premier changement, s’il y a un cas contact détecté dans la journée, « on ne demande pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant », a expliqué le Premier ministre, mais « on attend la sortie scolaire ». Deuxièmement, il n’y a plus besoin de faire un test en pharmacie, trois autotests suffiront (au jour où l’enfant est déclaré cas contact, puis à J+2 et à J+4) et seront distribués gratuitement en pharmacie. Troisièmement, il ne faudra produire qu’une seule attestation (au lieu de trois) « pour simplifier la vie des parents » (mais Jean Castex n’a pas indiqué quel jour cette attestation devra être remplie).

Revirement. Ce nouveau protocole, qui vise, dixit Jean Castex, à « laisser au maximum les écoles ouvertes », constitue un nouveau revirement de la politique sanitaire gouvernementale. Le 18 décembre, le ministre de la Santé Olivier Véran indiquait ainsi que l’autotest était « moins fiable que le test antigénique (réalisé par un professionnel, ndlr) et moins fiable que le test PCR » et rejetait toute idée d’en distribuer gratuitement en pharmacie. Pour justifier ce changement de position, le Premier ministre a indiqué ce lundi soir avoir « demandé aux autorités scientifiques et sanitaires de pouvoir recourir à trois autotests » (mais sans plus de précision). La Haute Autorité de santé (HAS) a effectivement été saisie en fin d’année 2021 et elle a donné son accord à une généralisation des autotests. Mais, dans son avis, elle rajoutait plusieurs précisions oubliées par le gouvernement. Il était ainsi préconisé de faire le premier autotest sous surveillance d’un professionnel de santé (pour vérifier qu’il est bien effectué), puis plusieurs autotests jusqu’à J+6 (et non J+4). Elle indiquait enfin que seules les « personnes-contact présentant un schéma vaccinal complet » pouvaient adopter ce protocole. Donc pas les enfants de moins de 12 ans, dont la campagne de vaccination vient à peine de commencer.

Injections contradictoires. Ce nouveau protocole sanitaire n’est pas de nature à calmer les enseignants et le personnel de l’Éducation nationale, appelés à faire grève ce jeudi. Dans un communiqué, le SUI-FSU (qui représente les inspecteurs) dénonce ainsi les « injonctions contradictoires », les « ajustements permanents de protocoles sanitaires irréalistes », ainsi que les « demandes de remontées statistiques qui ne faiblissent pas » et indique que les « corps d’encadrement » en ont marre de n’être « ni consultés, ni informés » autrement que par « voie de presse ». C’est d’ailleurs justement sur BFMTV que Jean-Michel Blanquer a commenté la grève à venir et le nouveau protocole. Sur ce dernier, le ministre de l’Éducation nationale a estimé qu’il s’agissait d’« une adaptation plus que d’un véritable changement », pour que « ce soit le plus fluide possible pour les familles ». Concernant le mouvement de grève, il a regretté « d’avoir une journée qui va perturber davantage le système », ajoutant que 10 000 écoles étaient actuellement fermées.

50 %. Il n’y pas que la France à battre les records de contamination au Covid-19 à cause du variant Omicron. Selon le directeur de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Hans Kluge, plus de la moitié des Européens pourraient bientôt être contaminés. « À ce rythme, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50 % de la population de la région sera infectée par Omicron dans les six à huit prochaines semaines », a déclaré ce mardi matin le responsable de l’OMS au cours d’une conférence de presse en ligne.

Vaccin anti-Omicron. Il arrivera peut-être trop tard, mais Pfizer met la dernière main à un vaccin spécifiquement destiné à se protéger contre Omicron. « Ce vaccin sera prêt en mars, a indiqué ce lundi le PDG du groupe, Albert Bourla. Nous commençons déjà à le fabriquer en grande quantité. »

Bottin mondain du virus. Libéré par un juge après avoir passé cinq jours dans un centre de rétention australien, le tennisman Novak Djokovic a pu s’entraîner ce mardi matin avant de pouvoir, peut-être, participer à l’open d’Australie la semaine prochaine. Le numéro 1 mondial a obtenu le droit d’entrer dans le pays sans avoir été vacciné après avoir produit la preuve qu’il avait été testé positif en décembre. Le gouvernement australien a cependant toujours la possibilité d’annuler le visa du joueur serbe.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Et si vous avez plus de 65 ans, vous bénéficiez d’un numéro coupe-file, histoire d’avoir un rendez-vous plus vite pour une troisième dose et passer devant les jeunots : c’est le 0800 730 956. Et même que, passé 65 ans, vous pouvez vous présenter désormais sans rendez-vous dans un centre de vaccination. Une mesure étendue à ceux qui ne sont pas vaccinés du tout.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.