Tout va mieux… On va tous mourir !

Les terrasses qui rouvrent, la possibilité de se faire une toile, le plaisir d’inviter des amis pour un apéro qui dure jusqu’à 21 heures… Après presque sept mois de restrictions en tout genre, ce 19 mai marque un retour à la vie presque normale d’avant le Covid. On a bien dit « presque » : il reste un couvre-feu (désormais à 21 heures, donc), ce masque à porter et plein de jauges byzantines à devoir observer dans la vie de tous les jours. Mais comment réagir ? Crier « youpi ! » et, sans complexe, dire adieu à notre vie plus ou moins recluse de ces sept derniers mois ? Ou bien s’inquiéter de voir le pays s’ouvrir trop tôt alors que l’épidémie est loin d’avoir disparu ? On vous l’avoue, on est partagés. Pour s’en sortir, on a décidé de faire dialoguer les deux parties de notre cerveau : celle qui est optimiste (et aussi un peu légitimiste vis-à-vis du gouvernement) et celle qui est pessimiste (et qui aime bien se plaindre). Et vous, dans quel camp vous rangez-vous ?

L’optimiste : « Il faut se relâcher ! Regardons les courbes du taux d’incidence, des hospitalisations ou des admissions en soins critiques : elles s’affichent toutes en nette diminution depuis un mois. Le nombre de cas quotidiens est ainsi passé, en moyenne, de 42 000 – son plus haut – à 14 000 ces derniers jours. Et comme l’a dit Gabriel Attal, ce mouvement de baisse est du jamais vu. “