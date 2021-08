Le passe est dans la place

«Alors le passe, ça passe ? », « C’est vrai que Macron se fait vacciner tous les jours ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Jeudi 5 août

Ça casse. Ce sont des ciseaux à bouts ronds que le Conseil constitutionnel a sortis pour censurer deux dispositions de la loi instaurant notamment l’extension du passe sanitaire. Seules deux mesures sont censurées : celle qui prévoyait la rupture des contrats de travail « des seuls contrats à durée déterminée ou de mission ». Cette disposition instituait, écrit le Conseil, « une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi »: couic. Même punition pour l’isolement obligatoire de dix jours pour les personnes positives au Covid, une « privation de liberté », selon le Conseil que « l’objectif poursuivi par les dispositions contestées n’est pas de nature à justifier »: recouic.

Ça passe. En revanche, le reste de la loi est validé par le Conseil constitutionnel avec cet argument : « Les mesures contestées doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. » Si les interdictions d’accès à certains lieux, sous réserve de présenter son passe sanitaire, « portent atteinte à la liberté d’aller et de venir et, en ce qu’elles sont de nature à restreindre la liberté de se réunir, au droit d’expression collective des idées et des opinions », le Conseil estime que puisqu’il poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé », et que, vu qu’une date de fin est déjà prévue (le 15 novembre prochain max), alors ça va. De même, estime-t-il, que le passe sanitaire n’aboutit pas à une vaccination obligatoire vu qu’est demandée « la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ». En clair, le passe sanitaire n’instaure « ni obligation de soin ni obligation de vaccination ».

Et donc… Du coup, dès le lundi 9 août, il faudra présenter un passe sanitaire (obtenu sept jours après la deuxième injection du vaccin) ou un test négatif (de moins de 48 heures) ou un résultat attestant qu’on est rétabli du Covid pour entrer dans : un train longue distance, un zoo, une discothèque, un cinéma, un café, un casino, un… Ah et puis zut, toute la liste est sur le site du gouvernement, suffit de cliquer ici.

Ultramarins confinements. Après la Réunion et la Martinique, c’est la Guadeloupe qui, depuis ce mercredi, se reconfine entre 21 heures et 5 heures du matin, a annoncé le préfet dans un communiqué. En trois jours le nombre de nouveaux cas de Covid a doublé pour dépasser les 3 000 au 1er août, la Martinique atteignant un taux d’incidence de 800 infections pour 100 000 habitants.

Plans blanc-blanc-blanc. Après Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse, c’est au tour de l’Occitanie de déclencher « le plan blanc » dans les hôpitaux de la région. Et ce, explique l’Agence régionale de santé, du fait des « admissions à l’hôpital en hospitalisation conventionnelle et en réanimation (qui) augmentent actuellement très vite ». Ce dispositif – explicité ici sur le site du ministère de la Santé – permet de mobiliser en urgence des moyens supplémentaires tant matériels qu’au niveau des personnels, par exemple, en les rappelant de congés.

Vacances répondantes. On était habitué aux « vacances studieuses », expression toute faite pour assurer qu’Emmanuel Macron ne joue pas au jokari toute la journée sur la plage de Brégançon, voici désormais les vacances répondantes du président de la République. Depuis le début de la semaine, il répond en effet sur le réseau social TikTok (celui où, en décembre dernier, alors atteint du Covid, il avait montré sa pauvre petite mine toute chiffonnée) et sur Instagram aux questions des internautes. L’une qui revient le plus souvent est celle de sa propre vaccination. Il a donc, mercredi, rappelé qu’il avait été vacciné en mai dernier, mais d’une seule dose, comme tous ceux qui ont eu le Covid.

Patron, mets m’en une troisième ! Lors de son allocution du 12 juillet dernier, Emmanuel Macron avait prévenu : « une campagne de rappels, dès la rentrée » se profile et pourrait être, dans un premier temps, réservée aux personnes âgées ou immunodéprimées. Une préconisation qui se trouvait déjà dans l’avis du conseil scientifique de début juillet (à consulter ici en pdf). Mais le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour sa part, appelle à un moratoire sur les troisièmes doses pour les mettre à disposition des pays pauvres qui n’ont pas encore pu vacciner massivement. Selon le patron de l’OMS, ce moratoire devrait durer « au moins jusqu’à fin septembre ». En France, les arbitrages sur la troisième dose doivent être faits la semaine prochaine.

La vax et le prisonnier. Selon une étude (à consulter ici en pdf) de l’Imperial College de Londres et Ipsos relevée par France Info, les personnes vaccinées ont trois fois moins de risques d’être testées positives au Covid que celles qui ne le sont pas. L’étude, menée sur 98 000 volontaires, montre que les vaccinés transmettent moins le virus. Le Covid-19 a occasionné 130 000 décès en Grande-Bretagne – dont 73% des habitants sont désormais vaccinés.

À nous les Anglais. Le gouvernement britannique a levé mercredi soir l’obligation de quarantaine pour les voyageurs vaccinés en provenance de France. La mesure prend effet le 8 août. La France – mais uniquement la métropole – sort ainsi d’une liste « orange plus » établie par le Royaume-Uni qui range dans une « liste rouge » les voyageurs soumis à une quarantaine à leur arrivée..

Le Bottin mondain du virus. Le rappeur Akhenaton a été brièvement hospitalisé mercredi à l’hôpital marseillais de la Timone à la suite d’une gêne respiratoire après avoir contracté le Covid. Il s’était exprimé contre la vaccination obligatoire.

Que faire en attendant la cinquième vague ? À ce stade, la seule réaction raisonnable semble, selon une nouvelle étude britannique et bien sûr parfaitement scientifique, de s’abonner aux Jours. Ce qui permet de découvrir une nouvelle série, La mythomane du Bataclan. Tirée du livre d’Alexandre Kauffmann paru aux éditions Goutte d’or, cette série est une enquête frappante sur une certaine « Flo Kitty » qui, au lendemain des attentats du 13 Novembre, se rapproche d’une association de victimes en se présentant comme l’amie d’un homme blessé au Bataclan. Peu à peu, elle prend des responsabilités dans l’association Life for Paris et se dessine alors une incroyable spirale du mensonge. Les épisodes 1 et 2, illustrés par Camille Ulrich pour Les Jours, sont déjà en ligne et ça ne fait que commencer.

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est à son médecin qu’il faut s’adresser et pas au 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et de signes d’étouffement.