Aux Antilles, l’ouragan Covid

Mercredi 11 août

Ça chauffe aux Antilles. La situation très tendue dans les hôpitaux des Antilles françaises – Martinique et Guadeloupe surtout – ont déclenché la tenue d’un conseil de défense sanitaire en urgence ce mercredi matin, suivi par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon où le Président est en vacances. Le conseil a fait le point sur la situation dans ces îles et notamment sur la Martinique, désormais reconfinée pour trois semaines et que les touristes sont gentiment (pour l’instant) invités à quitter. Première décision : la Guadeloupe doit à son tour être plus strictement reconfinée. Mardi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, évoquait un taux d’incidence « colossal » dans les Antilles françaises, atteignant 1 700 cas pour 100 000 habitants à la Guadeloupe et 1 200 à la Martinique. Le principal problème est l’explosion des formes graves au sein d’une population qui s’est, jusqu’alors, peu fait vacciner : à peine 20 % des résidents de la Martinique et de la Guadeloupe sont complètement vaccinés selon les derniers chiffres de Santé Publique France, contre 55 % en métropole. Une faible couverture qui démultiplie les entrées en réanimation et fait craindre une saturation des moyens hospitaliers dans les prochaines semaines. « Un scénario d’urgence est aujourd’hui devant nous », a ainsi déclaré Emmanuel Macron à l’issue du conseil de défense, avant d’estimer que l’exemple antillais est « la démonstration cruelle [que] la vaccination est le moyen le plus efficace » pour lutter contre les formes graves du Covid.

Renforts en route. Quelque 231 soignants et 70 pompiers ont quitté Paris mardi soir pour venir renforcer les moyens chargés de la lutte contre l’épidémie en Martinique et Guadeloupe.

Couvre-feu en Guyane… Le couvre-feu déjà en vigueur en semaine dans plusieurs communes de Guyane (Cayenne, Macouria, Matoury, Rémire-Montjoly et Kourou) est désormais étendu du samedi, 20 heures au lundi, 5 heures, a annoncé la préfecture. Tous les voyageurs non vaccinés devront par ailleurs présenter un test PCR négatif (de moins de soixante-douze heures) ou antigénique négatif (de moins de quarante-huit heures) pour entrer en Guyane.

… et en Polynésie. Le couvre-feu fait également son retour dès ce mercredi soir partout en Polynésie française, de 21 heures à 4 heures du matin. Il n’y avait plus de patient Covid dans les hôpitaux polynésiens il y a un mois, mais 159 personnes y sont aujourd’hui soignées, dont 27 en réanimation.

Inquiétude en métropole. Les Outre-mer ne sont pas les seuls territoires français où l’évolution de l’épidémie est préoccupante, selon le Président. Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Occitanie sont aussi désormais sous surveillance, avec un taux d’incidence qui y dépasse aujourd’hui 500 cas pour 100 000 habitants.

Troisième dose. C’était une demande du Conseil scientifique, déjà évoquée par Emmanuel Macron le 12 juillet. Une « campagne de rappel de vaccination pour les populations à risque » sera bien menée à partir de la mi-septembre, a annoncé le porte-parole du gouvernement à l’issue du conseil de défense sanitaire. Les rendez-vous pour cette troisième dose, réservée pour l’instant aux personnes âgées et immunodéprimées, ouvriront à la fin du mois d’août.

Coucourses. Après quelques jours de flottement, le gouvernement a fini par fixer une nouvelle règle concernant les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Jusqu’alors instauré selon le bon vouloir du préfet, le passe sanitaire y deviendra obligatoire dans les départements où le taux d’incidence dépasse 200 pour 100 000. C’est le cas, notamment, de la plupart des départements de la côte méditerranéenne.

Mesure du risque. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié des données, qui seront mises à jour chaque semaine, pour permettre de mesurer le risque d’hospitalisation en fonction du statut vaccinal. Première information tirée de la semaine la plus récente dans ces données, celle du 19 au 25 juillet, les personnes non vaccinées testées présentent neuf fois plus souvent des symptômes du Covid que les vaccinés. Mais ces chiffres sont à relativiser, avertit la Drees, car les non vaccinées se font tester deux fois plus en ce moment afin d’obtenir leur pass sanitaire. Toujours pendant cette semaine de la fin du mois de juillet, alors que la quatrième vague montait encore, le risque d’être hospitalisé apparaît dans les données six fois plus important dans la population non vaccinée que chez les vaccinés. De la même manière, le nombre de personnes admises en soins intensifs pour un million d’habitants était de 9,1 pour les non vaccinés, contre 0,8 chez les vaccinés.

Radio complot. « Antipass », une radio pirate complotiste diffusant en boucle des messages opposés au pass sanitaire et d’autres joyeusetés, a émis brièvement ces derniers jours dans le Morbihan, selon France Bleu Armorique. La fréquence a cessé d’émettre ce mercredi. Espérons que si elle revient, ce sera plutôt pour diffuser Everybody Knows de Leonard Cohen, façon Pump Up the Volume.

