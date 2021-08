Outre-mer : la rentrée pas de sortie

«Comment ça, y’a du rab de doses, mais uniquement pour les vieux ? » « Si Jean-Michel Blanquer annonce qu’il ne faudra pas de passe sanitaire à l’école, il faudra donc un passe sanitaire à l’école, non ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mercredi 25 août

Rentrée repoussée. En raison d’un très fort taux d’incidence dans certaines régions d’Outre-mer, les élèves y vivront une rentrée décalée. Gabriel Attal a annoncé lors du point-presse suivant le conseil des ministres que le retour en classe était reporté au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et dans les zones rouges de Guyane. En Polynésie française, les élèves sont rentrés en août… avant que les écoles ne referment pour au moins deux semaines. « Dans les Antilles et en Polynésie française, la sous-vaccination fait des ravages. La situation est dramatique et le nombre de décès y est inédit », a justifié le porte-parole du gouvernement.

Rentrée sans passe. Le nouveau protocole sanitaire applicable pour les écoles à la rentrée, dévoilé par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans Le JDD, haut-parleur officiel du gouvernement, sera exempt de passe sanitaire. Les élèves et les professeurs ne seront pas contrôlés. Les cours seront en présentiel et le port du masque obligatoire. Les activités physiques seront autorisées, à l’exception des sports de contact. En cas de contamination, la règle reste la même en primaire : fermeture de la classe dès le premier cas. Au collège et au lycée, les cas contacts vaccinés pourront rester en classe, les autres devront s’isoler pendant sept jours. Il ne faudra pas non plus de passe pour assister aux cours en université. Son esprit n’est cependant pas absent du protocole : ainsi, s’il y a trois cas positifs dans une classe en fac, seuls les cas contacts non vaccinés devront s’isoler, les autres pourront continuer à venir en cours. Et le passe s’appliquera pour tous les événements extra-universitaires : « événements festifs de la rentrée organisés par les associations étudiantes, activités sportives ou culturelles », selon la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

Et une, et deux, et trois doses. Le gouvernement dévoile peu à peu les contours de la campagne de rappel du vaccin. Selon le ministère de la Santé, elle devrait commencer à partir du 1er septembre et d’abord concerner les résidents d’Ehpad, l’ensemble des personnes de plus de 80 ans ainsi que les malades à très haut risque de forme grave de Covid et les patients immunodéprimés. La cible devrait ensuite s’élargir aux plus de 65 ans, la Haute Autorité de santé ayant justement recommandé de proposer « une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager » pour cette population. Au total, « 18 millions de personnes sont susceptibles de recevoir le rappel », a estimé le ministère de la Santé lors d’un point-presse en ligne, en début de semaine. Un calendrier précis devrait être communiqué par le gouvernement « dans les prochains jours », a ajouté Gabriel Attal ce mercredi. À plus long terme, il faut s’attendre à ce que tout le monde soit concerné. Interrogé sur France 2, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a ainsi estimé qu’« on ira à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée ».

Double peine. 30 % des détenus sont vaccinés, selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot qui regrette, dans un entretien à France Info, le retard en la matière. Cinq détenus et surveillants sont morts depuis le début de la pandémie, a-t-elle annoncé.

Koikilenkoute. « Maintenant que l’économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6 %, je le dis, le “quoi qu’il en coûte”, c’est fini » : la déclaration est signée de Bruno Le Maire face à des entrepreneurs. Le ministre de l’Économie dit désormais faire du « sur mesure » pour aider les entreprises qui en ont besoin, désignant notamment la restauration et le monde de la culture.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 12 ans. Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.