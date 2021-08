Les Français vaxement divisés

Une femme qui cite un « spécialiste des vaccins » qui a lancé une « alerte » sur « LinkedIn » et assure que les « médecins n’ont pas le temps d’aller sur internet », une autre qui pense que les produits mis au point par Pfizer ou Moderna n’ont reçu qu’« une autorisation de mise sur le marché provisoire et qui est en phase d’expérimentation », un homme qui explique que des personnes ont perdu « leur bras » suite à la vaccination… Cette vidéo de militants anti-passe sanitaire (et anti-vaccins) expliquant – tant bien que mal – leurs convictions, après avoir fait irruption début août dans un hôpital à Pau, a de quoi faire douter de la capacité de l’espèce humaine à raisonner. Tout comme ce débat organisé par la chaîne Guadeloupe Première, au cours duquel une psychologue naturopathe, membre du « conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes », affirme le plus sérieusement du monde que les messages incitant à se vacciner sont « anxiogènes » et « source de symptômes post-traumatiques » et que les femmes vaccinées font des « fausses couches ».

Dans les années 1990-2000, 90 % des Français étaient confiants vis-à-vis des vaccins. Après 2010, les méfiants étaient montés à 38 %. Patrick Peretti-Watel, sociologue

Il serait cependant caricatural de réduire la problématique des antivax à la bêtise de (certains de) nos contemporains qui avalent la moindre intox sur le net face à un pouvoir rationnel et scientifique qui veut le bien de sa population (malgré elle).