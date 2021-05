Caméra café

«Comment ça, les vaccins sont désormais réservés aux Français qui ont pris un café en terrasse ? » « Et c’est vrai que pour une vaccination à l’AstraZeneca, un billet de cinéma est désormais offert ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Mercredi 19 mai

Art de vivre. Pour fêter la réouverture des terrasses des cafés et montrer qu’ils étaient les premiers à « retrouver ce qui fait notre art de vivre », Emmanuel Macron et Jean Castex se sont affichés ensemble et en direct, peu avant 9 heures, sur toutes les chaînes info en train de prendre un petit noir. Notre souci de l’exactitude nous amène à vous dire que les deux hommes ont ainsi commandé deux expressos chacun et un verre d’eau à un serveur du café Beauvau, situé rue de Miromesnil, à une centaine de mètres de l’Élysée (le lieu exact n’a pas été communiqué par nos confrères convoqués par le service communication de la présidence, mais le service investigation des Jours a reconnu l’endroit).

Compol. La sortie de Macron et Castex dans un café parisien n’a évidemment pas été spontanée. Et c’est tout le gouvernement qui s’est adonné à cette opération de communication politique extrêmement naturelle. Ainsi, la plupart des ministres se sont montrés ce mercredi matin sur les réseaux sociaux assis à la terrasse d’un établissement parisien, en n’oubliant pas de mentionner le hashtag #tousenterrasse. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est fait photographier seul en train de lire L’Équipe, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes Clément Beaune a mangé plein de croissants avec son collègue des Transports Jean-Baptiste Djebbari, Alain Griset (le ministre de PME) a gardé son masque accroché à une oreille en portant sa tasse à la bouche, Marlène Schiappa a pris un thé avec son équipe au Café Madame (dans le VIe)… Du fait de la température fraîche et des nombreuses averses qui sont tombées sur la capitale ce matin, certains sont sortis couverts. Agnès Pannier-Runacher (ministre chargée de l’Industrie) portait ainsi un ciré jaune du meilleur effet. Et, à midi, certains ont renouvelé l’exercice. On sait ainsi qu’Annick Girardin, ministre de la Mer, s’est sustentée de poisson.

Pop-corn. La réouverture des musées et cinémas a été moins courue des ministres, mais elle a attiré du public. De nombreux Parisiens sont allés voir des films dès la première séance du matin. Ainsi, il y avait une belle file d’attente à 8 heures du matin devant le MK2 Bibliothèque (situé dans le XIIIe arrondissement) . Au programme, Mandibules, de Quentin Dupieux ou Falling, de Viggo Mortensen, à regarder avec le plaisir retrouvé d’entendre ses voisins qui font « crouch, crouch ». En effet, selon un témoin, le MK2 en question vendait du pop-corn aux spectateurs et les laissait rentrer avec dans la salle, tout en leur disant que, consigne sanitaire oblige, il était interdit de le manger à l’intérieur. On imagine que la règle a été respectée…

Pas bas les masques. Même si le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dit espérer « fortement » la fin du port du masque en extérieur, l’obligation reste toujours d’actualité partout en France. Ainsi, plusieurs préfectures avaient annoncé ce mardi une levée de cette règle, avant de devoir y renoncer quelques heures plus tard. C’est le cas de la Creuse, de la Seine-et-Marne ou de l’Ardèche, départements où le virus circule peu. « Les aménagements annoncés sont différés dans l’attente d’une harmonisation nationale », a ainsi écrit la préfecture de la Creuse ce mardi soir dans un communiqué.

Effets secondaires. Parmi tous les effets secondaires du coronavirus, faut-il ajouter la bêtise et la crédulité ? Ce mardi, Philippe de Villiers a ainsi déclaré très sérieusement qu’il était tombé malade et avait été soigné par un cocktail d’hydroxychloroquine… et de pastis, sur les conseils du professeur de médecine Didier Raoult. L’ancien président du Mouvement pour la France, âgé de 72 ans, a fait cette révélation sur le plateau de CNews, au cours de l’émission de Pascal Praud. « Je l’ai pris [le cocktail] normalement comme on le prend à Marseille [dilué, donc], a détaillé de Villiers. Il faut au moins deux doses. Le premier soir, un premier verre à ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard. Là, ça allait beaucoup mieux, et au bout de trois jours, j’étais guéri. C’est peut-être l’anis, je n’en sais rien. » L’ex-président du conseil de Vendée a ajouté qu’il rendait « hommage » à Didier Raoult, « un homme remarquable » qui « s’est moins trompé que les autres ». L’alcool est un poison.

Pasvitemadose. Les doses d’AstraZeneca non utilisées et stockées en France s’accumulent. La semaine dernière, Jean Castex avait évoqué le chiffre de 2 millions de doses en mal d’épaule. Ce mercredi, la direction générale de la santé a indiqué au Parisien que ce chiffre avait grimpé à 3,4 millions. Dans le détail, 1,4 million de doses se trouvent dans les cabinets des médecins, 600 000 chez les pharmaciens, 700 000 chez les infirmiers, 500 000 sont stockées dans les plateformes de santé et 200 000 dans les centres de vaccination. Un effet de la mauvaise image du vaccin mis au point par la firme anglo-suédoise due aux cas (rares) de thromboses observés sur des personnes vaccinées avec ce produit.

Quand me faire vacciner? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur sante.fr où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi..

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.