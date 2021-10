L’hôpital cloué aux lits

«Comment ça, le ministre de la Santé Olivier Véran n’est pas d’accord avec une étude du ministère de la Santé ? » « C’est vrai que les Français ont plus confiance dans les tests payants que dans les tests gratuits ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 28 octobre

​​Hiver serein ? Le taux d’incidence au niveau national dépasse à nouveau les 50 pour 100 000 habitants mais le gouvernement ne s’inquiète pas. « Les signes d’une reprise épidémique se poursuivent », a déclaré mercredi Gabriel Attal au sortir du conseil des ministres, seulement, « la couverture vaccinale a de quoi nous rendre optimistes : plus de 80 % des Français éligibles sont complètement vaccinés ». Pour le porte-parole du gouvernement, cela « nous permet d’espérer un meilleur contrôle de l’épidémie et même un hiver relativement serein, parce que ce vaccin protège très efficacement et durablement contre les formes graves ». Seul souci selon ce dernier, les Français de plus de 65 ans et les plus fragiles ne se sont pas précipités pour recevoir leur troisième dose. Seulement 2,5 millions de personnes sur les 6,8 millions pouvant y prétendre ont effectué leur rappel vaccinal. Ces derniers pourraient y être contraints afin de conserver leur passe sanitaire. Une hypothèse réitérée par Gabriel Attal, qui a cependant précisé que le gouvernement se fonderait sur la recommandation que les autorités de santé rendront en la matière « dans les prochaines semaines ».

Lits fermés. « On confine parce que le gouvernement a fermé des lits d’hôpitaux. » Cet argument, brandi l’année dernière par les personnes critiquant les mesures de réduction des libertés, pourrait de nouveau être utilisé avec la parution récente d’une étude du ministère de la Santé. Selon cette dernière, plus de 5 700 lits d’hospitalisation ont été fermés durant l’année 2020. Cela représenterait 20 % du nombre total de lits, selon le Conseil scientifique. Parmi les raisons avancées, il y a un « un taux d’absentéisme de l’ordre de 10 % » et de « 2 à 5 % de postes vacants de soignants ». Cinq professions seraient en situation de tension : « Les infirmiers, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs de radiologie et les masseurs-kinésithérapeutes. » Dans Libération, Olivier Véran justifie ces pénuries par un problème de recrutement, assurant que, « entre 2018 et 2021, un peu plus d’un millier d’étudiants infirmiers en formation ont démissionné avant la fin de leurs études ». Le ministre de la Santé réfute cependant le chiffre de 20 % (qui vient pourtant de sa propre administration), et estime que 5 % seulement « de lits de médecine sont temporairement fermés ».

Baisse des tests. C’était prévisible, la fin de la gratuité a conduit à une baisse du nombre de tests, mais l’effondrement attendu n’a pas eu lieu. Selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), lors de la semaine du 18 au 24 octobre, soit juste après le déremboursement, 2 297 683 tests ont été effectués, soit une baisse de 29 % par rapport à la semaine du 4 octobre. Une évolution qui concerne avant tout les 16-65 ans. Aucune baisse n’étant constatée pour les moins de 15 ans. Autre surprise, la fin de la gratuité – présentée comme une incitation à se faire vacciner – n’a pas eu l’effet escompté : le nombre de premières injections, qui était de 30 000 par jour début octobre, est aujourd’hui de 24 000 doses quotidiennes en moyenne.

Clause de revoyure. Le gouvernement veut pouvoir dégainer le passe sanitaire jusqu’en juillet, mais cela n’est pas du goût des sénateurs. Alors que l’Assemblée nationale a adopté la semaine dernière le texte donnant au pouvoir la possibilité de prolonger le passe sanitaire pour les neuf prochains mois, le Sénat a adopté en commission une « clause de revoyure », prévoyant un nouvel examen en février. « Il n’est pas question de donner un blanc-seing jusqu’au 31 juillet 2022, il faut que ça soit sous le contrôle du Parlement », avait ainsi déclaré le président du Sénat Gérard Larcher tandis que Philippe Bas, président de la commission des lois, estime que « trois mois et demi ça va, huit mois et demi c’est trop ». Le texte, qui va être examiné à partir de ce jeudi dans l’hémicycle au palais du Luxembourg, devra donc faire la navette parlementaire avant d’être adopté définitivement.

Reconfinements locaux en Chine. Les villes de Lanzhou (capitale de la province du Gansu), Ejin (située à la frontière de la Mongolie) et Heihe (nord du pays) sont soumises depuis cette semaine à des reconfinements totaux. Pour deux semaines, les déplacements ne seront possibles que pour les « achats de première nécessité » ou un « traitement médical d’urgence », selon les autorités chinoises. Explication : quelques cas de Covid ont été détectés (29 pour Lanzhou). Le régime poursuit ainsi sa politique « zéro Covid » alors que les Jeux olympiques d’hiver se tiendront dans le pays dans une centaine de jours.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 12 ans. Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.