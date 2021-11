Omicron, démission !

«C’est vrai que c’est Emmanuel Macron qui a donné son nom au nouveau variant du Covid ? » « Heu, il reste combien de lettres dans l’alphabet grec pour baptiser les variants ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Lundi 29 novembre

Omicron panique. Appelez-le ​​« B.1.1.529 » si vous voulez vous la péter ou si vous êtes balèze en alphabet grec du nom de sa quinzième lettre, Omicron (à prononcer « au micro-onde » comme le ministre de la Santé Olivier Véran, succès garanti – si, si, écoutez, il le dit comme ça, un peu) : c’est le tout nouveau variant du Covid-19 et c’est en Afrique du Sud qu’il a été repéré, le 24 novembre. Ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur le « risque très élevé » de notre nouvel ami à l’échelle de la planète, et déjà un peu partout, on se claquemure. Le Japon a décidé d’interdire toute entrée d’étrangers sur son sol à partir du 30 novembre, Israël a fermé ses frontières dès ce week-end, même chose au Maroc pour deux semaines (des rapatriements pour la France sont possibles en consultant notamment le site d’Air France), l’Australie a gelé la réouverture des siennes aux étudiants et travailleurs qualifiés et le Royaume-Uni a durci ses conditions d’entrée tandis que les États-Unis sont fermés aux voyageurs en provenance de huit pays d’Afrique australe. En ce qui concerne l’Europe, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a indiqué sur France Inter « attendre de voir l’évolution de la situation, mais en Europe nous n’avons jamais fermé complètement les frontières et on ne va pas fermer les frontières à l’intérieur de l’Europe ». Les 27 pays de l’Union européenne ont toutefois suspendu les vols en provenance d’Afrique australe. Des cas de contamination au nouveau variant ont été détectés en Belgique, Pays-Bas, République tchèque, Allemagne, Royaume-Uni ou encore Italie. En France, huit cas « possibles » de contamination au variant omicron sont en cours d’analyse.

Mais qui êtes-vous ? Pour tout savoir de la nouvelle bestiole, eh bien, heu, on repassera car on n’en sait pas encore grand-chose. Ni si Omicron est plus dangereux, ni si les vaccins actuels peuvent avoir raison de lui. Repéré à la mi-novembre en Afrique du Sud et au Botswana voisin, Omicron présente quelque trente mutations par rapport au bon vieux Covid-19 de base. Pour ce qui est de l’efficacité des vaccins, des études sont en cours, dont les résultats devraient être connus d’ici la mi-décembre, ce qui nous laisse le temps de lire ce long, mais richement documenté, billet du blog Réalités biomédicales, sur le site du Monde, qui fait un état des lieux de ce qu’on sait (ou pas) d’Omicron.

Complot facile. Afin de ne pas céder à la panique ni à la morosité ambiante, on peut toujours compter sur Christine Boutin pour une bonne partie de rigolade. Dimanche, entre deux tweets antivax et trois retweets de CNews, l’ex-présidente du Parti chrétien démocrate a pondu ceci sur Twitter : « Je m’interroge sur la dénomination du nouveau variant : #Omicron ? Est-ce une blague ou un mot proche du patronyme de notre président pour que ce mot soit seriné plusieurs fois par jour à nos oreilles jusqu’aux présidentielles ? Rassurez-moi ! J’ai mal compris ?» Puis elle a pris ses gouttes et supprimé le tweet.

G7 à votre service. « Hautement transmissible », Omicron nécessite « une action urgente », a indiqué le G7, dont les ministres de la Santé se sont réunis « en urgence », ce lundi à Londres. Merci le G7.

Carnet mondain du coronavirus. Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu leur troisième dose ce week-end (ainsi que le vaccin contre le grippe, écrit monsieur sur Twitter).

« En raison d’un grand nombre de connections simultanées… vous êtes dans la file d’attente. » Tel est le message qui a piqué les yeux de beaucoup de gens (sauf si vous êtes Emmanuel ou Brigitte Macron) tout le week-end sur la plateforme Doctolib, qui a été submergée de demandes de doses de rappel, après les annonces gouvernementales de la semaine dernière. La plateforme a indiqué, ce lundi, qu’elle avait enregistré près d’un million de prises de rendez-vous pour une troisième dose, et que de nouveaux créneaux allaient être mis en ligne dans les prochaines semaines. Il faut donc s’armer de patience et aller sur Vite ma dose, qui redirige vers les différentes plateformes.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez (et quand vous pouvez, lire ci-dessus), en fait, sitôt que vous avez plus de 12 ans. Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.