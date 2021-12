Petit papa Castex met un vaccin sous le sapin

«Heu, c’est quoi ces conférences de presse gouvernementales où on n’annonce ni confinement ni couvre-feu ! » « C’est vrai que ce sont les derniers jours des discos ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Lundi 6 décembre

Conférence du lundi. Est-ce pour ne pas lasser son public ? Au lieu du mercredi, le gouvernement a tenu un conseil de défense sanitaire ce lundi midi et organisé une conférence de presse le même jour à 19 heures (alors que deux ans de crise sanitaire nous avaient habitués à la conférence du jeudi). Mais ce n’est toujours pas pour annoncer de nouvelles mesures de restriction des libertés. Jean Castex a expliqué que, grâce à la couverture vaccinale, la France avait « les moyens de passer cette nouvelle vague » et que « sans la vaccination, les hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation et des mesures de confinement auraient déjà été prises ». Selon le Premier ministre, 10 millions de Français ont déjà fait leur rappel et 15 millions supplémentaires pourront le faire d’ici à début janvier.



« Mesures simples ». Pour accompagner ce « bouclier vaccinal », Jean Castex a annoncé « quelques mesures simples ». Le protocole sanitaire dans les écoles passe au niveau 3, ce qui implique une obligation du port du masque dans la cour de récréation ainsi qu’une interdiction de certains sports collectifs. Il est aussi prévu que les classes ferment au bout de trois cas positifs. Pour les entreprises, le télétravail est encouragé « deux à trois jours par semaine » et les événements festifs et conviviaux type « pots » sont déconseillés tant au boulot que chez soi, a précisé le Premier ministre, évoquant même les pendaisons de crémaillère. « Jusqu’aux fêtes de fin d’année, on lève le pied », a-t-il commenté. Enfin, les discothèques fermeront à partir de ce vendredi, pour quatre semaines, « parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés », et parce que « le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements ».

Vaccination infantile. La piqûre se rapproche pour les enfants. Dès le 15 décembre, les 5-11 ans en surpoids ou souffrant de comorbidités pourront se faire vacciner (cela concerne 360 000 enfants), a annoncé le Premier ministre. Et cela devrait être possible « d’ici à la fin de l’année » pour « tous les enfants ». Il n’est pour l’instant pas prévu d’obligation. Cela se fera sur « la base du volontariat », a en effet précisé Jean Castex.

Tests again. Les voyages à destination du Royaume-Uni vont devenir de plus en plus compliqués. À partir de ce mardi, les voyageurs de 12 ans et plus (même vaccinés) devront présenter un test négatif datant de 48 heures maximum avant leur départ puis, comme c’est déjà le cas, s’isoler 48 heures une fois arrivés sur place avant de réaliser un deuxième test. Objectif de ces nouvelles règles, selon le gouvernement britannique : « ralentir l’importation du nouveau variant » Omicron.

Pour ou contre Omicron ? Faut-il avoir peur ou se réjouir de la propagation du nouveau variant Omicron, qui, selon Santé publique France, a été repéré 25 fois en France ? À écouter le PDG de BioNTech, Uğur Şahin, le pessimisme est de rigueur. Selon ce dernier, il est possible qu’Omicron ait « de fortes chances d’échapper aux défenses du système immunitaire » générées par les vaccins actuellement sur le marché. Cela veut dire qu’il faudrait un « nouveau vaccin contre ce nouveau variant ». Mais, selon Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, les premières données en provenance d’Afrique du Sud – pays où est apparu Omicron – montrent que ce variant provoque des symptômes moins graves que ceux du variant Delta. Aucun cas étudié n’aurait nécessité d’hospitalisation. Un point fait cependant consensus : ce variant serait encore plus contagieux que le variant Delta, lui-même deux fois plus contagieux que la souche originelle du Covid.

« Super green pass ». À partir de ce lundi, l’Italie adopte le passe vaccinal. Appelé « Super green pass » (en italien dans le texte), il impose d’être vacciné (ou d’être guéri du Covid) pour se rendre au restaurant, au cinéma, au théâtre, au concert ou à un grand événement sportif. Le « green pass » de base (c’est-à-dire un test PCR de moins de 72 heures) est lui nécessaire pour prendre les transports en commun et se rendre à son travail.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 12 ans (et dès 5 ans suivant ton état de santé à partir de lundi prochain donc – et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi. Et si vous avez plus de 65 ans, vous bénéficiez d’un numéro coupe-file, histoire d’avoir un rendez-vous plus vite pour une troisième dose et passer devant les jeunots : c’est le 0800 730 956. Et même que, passé 65 ans, vous pouvez vous présenter désormais sans rendez-vous dans un centre de vaccination, a annoncé ce lundi le gouvernement. Une mesure d’ailleurs étendue à ceux qui ne sont pas vaccinés du tout.

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.